陸股推限空令救市 限縮融券與配股出借

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陸股年內持續疲軟，當地證券監管機構將有限空措施挽救大盤。中國證監會表示，階段性收緊融券和策略投資者配售股份出借，如融券保證金比例由不得低於50％上調至80％，以進一步加強融券業務逆周期調節。

陸證監會指出，經充分論證評估，據當前市況，對融券及戰略投資者出借配售股份的制度進行針對性調整改良，在保持制度相對穩定的前提下，階段性收緊融券和策略投資者配售股份出借，以進一步加強融券業務逆周期調節。

融券方面，將融券保證金比例由不得低於50％上調至80％，對私募證券投資基金參與融券的保證金比例上調至100％，發揮制度的逆周期調節作用。同時督促證券公司建立健全融券券源分配機制、穿透核查機制及存取機制，加強融券交易行為管理。

陸證監會表示，根據相關法規規定，可以對戰略投資者配售股份出借予以調整，為突出上市公司高管專注主業，取消上市公司高管及核心員工通過參與戰略配售設立的專項資產管理計劃出借，適度限制其他策略投資者在上市初期的出借方式和比例。同時，將加大對各種不當套利行為的監管，進一步加強監管執法，對各種違規行為，從嚴從重處罰。

陸證監會指出，將持續強化融券業務監管，及時總結評估融券機制運作效果，並根據市況適時調節，更好發揮融券機制的正面作用。