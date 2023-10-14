青少年擁抱STEM Kiss Science實體玩科普

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青少年滿滿的好奇心，加以導引接觸科學研究，將更有機會獲得系統性的專業知識學習。「2023 Kiss Science—科學開門，青春不悶」活動，提供全臺青年學子關注國內外科研發展現況及趨勢，以知識拓展視野，活化創新思維，14日於交通部中央氣象署環形劇場正式啟動。

今年Kiss Science分環境生態、智慧生活、健康促進、尖端科技及跨界探索等5大主軸呈現，內容除扣合臺灣科技發展重點，也貼合國際科研脈動，希望大家能從每一場別開生面、深入淺出的活動中，探看科技如何翻轉世界，以及其中蘊含的科普知識。

行政院長陳建仁親臨活動現場，與國科會主任委員吳政忠、和前來參觀的學生們，一起聽取中央氣象署長程家平的導覽解說，實際了解氣象雷達、太空天氣監測及預報、人工智慧在氣象的運用等相關科技，觀看SOS (Science On a Sphere)劇場，從外太空視角，感受地球的豐富形貌。

國科會表示， Kiss Science—科學開門，青春不悶活動，意在鼓勵更多青年學子踏入平日不易觸及的科研場域，連續舉辦第5年了，今年再與農業部、文化部、經濟部、中研院等10個政府機構攜手，邀請友達、台泥、聯華生技等14家企業加入，活動型態相當多元，涵蓋基礎科學、應用科學及尖端科技等領域。

國科會主委吳政忠表示，Kiss Science活動開辦之初只有國科會，且「一日限定」活動，如今各部會一起加入，也邀請企業共襄盛舉，並將開放時間拉長逾1個月，讓青年學子可以進入更多場域實地參觀。

中央氣象署表示，今年是第3年參與Kiss Science活動，內有擴增實境互動沙箱、時光儀器走廊、SOS劇場...等豐富展品，去年參觀人次超過4,500人，迴響熱烈。今年Kiss Science開幕活動除選在署內環形劇場舉辦外，現場也安排氣象行動劇，由高中生扮演氣象特派員，連線直播國家地震工程研究中心臺北實驗室、成大海洋生物及鯨豚研究中心、漢本海洋驛站的活動實況，場面活潑熱絡，洋溢青春氣息。