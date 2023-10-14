以巴衝突持續 潘文忠：仇恨致生命消逝 須持續推動生命教育

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2023「生命教育學術研討會」今(14)日起連續兩天在台大舉辦，研討會以「多元文化中的靈性與修養」為主軸，教育部長潘文忠在致詞時表示，以色列、巴勒斯坦近日爆發軍事衝突，內心揚起的仇恨導致生命消逝，人類應引以為戒，生命教育必須持續推動，以及鼓勵深層思考和社會關懷。

潘文忠於開幕式致詞時先表示，目前身處在高科技發展及超高齡化的世代，生命教育可作為各級學校教育不可或缺的核心環節，培養人性修養，引導學生面對未來。

潘文忠說，從12年國教課綱素養導向的推動，到112年啟動的大專生命教育教學社群與課程研發計畫，就是希望透過融入課程推動生命教育，讓擁有不同特質的孩子，在學習過程去察覺與思辨，進而發展自己的興趣及發現各種可能，成就每個孩子，並逐步建構具學校特色的生命教育課程推展模式，藉此讓生命教育能在校園扎根與深化推動。

對於以巴爆發軍事衝突，潘文忠，生命教育一直是學界關心的重點，科技不停進步，若人類少了內在涵養和素養，恐怕將是另一個不可預期的災難，近期中東爆發軍事衝突，便是來自於內心不斷揚起的仇恨，造成逐個生命消失，人類必須引以為戒，推動更深層的思考。

教育部期許在「教育部生命教育推動方案」的帶動下，持續透過政府機關、學校、民間資源的共同合作，以前曕性與國際化視角，持續推動生命教育，運用現代科技，讓生命教育的素養、創意、體驗與分享更豐富化，形塑與實踐全人關懷的校園文化與學習環境。