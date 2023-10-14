勞動部高屏澎東分署「再創無限」成果展 助在地創業引千人湧入

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勞動部高屏澎東分署創客小棧、澎湖創客基地於10月14日在駁二藝術特區舉辦「2023再創無限Re-MAKER成果展」，展出數百件再回收、再利用、再跨域融合的創意作品，現場還有電子互動裝置、趣味競賽、創客市集等多項免費活動，吸引上千人參與。

勞動部勞動力發展署副署長賴家仁表示，創客小棧、澎創基地歷年來協助數十位在地創客成功創業及募資，並與在地產業合作開發文創品、舉辦創客聯合市集，提升觀光效益及商品曝光。他期望透過創客基地的資源，幫助個人工作者、團體或店家將想法轉為商品，並持續推陳出新，創造更高的價格與價值。

今年成果展以「再創無限 Re-MAKER」為主題，其中有以廢CD及空罐結合環保水泥打造的托盤及花盆，以及加入蚵殼粉製作的茶具，展現對環境永續的關懷；還有運用3D列印技術製作的可拆式重型機車，呈現數位自造的能力。

民眾除了欣賞展品，還能與以海廢製成的海洋風裝置藝術拍照，或參加網版杯套、波波球吊飾等多樣手作，或是挑戰藍芽車、機器手臂猜拳競賽，贏取千元禮券。此外，在創客市集中，還有許多療癒小物、創意家飾、實用掛件或收納包等生活用品供民眾選購，主辦單位更推出滿千元送200元禮券的優惠。

勞動部高屏澎東分署長郭耿華說，創客小棧、澎湖創客基地致力於在地產業鏈結、商品化實踐及就創業輔導，並提供基地空間設施、機台設備、市集擺攤及諮詢服務，持續協助自營工作者及店家開拓全新競爭力，歡迎有興趣的自營工作者及店家洽詢相關資訊，或是上臉書專頁查詢。