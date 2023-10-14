友善環境就喝有機茶！ 南投縣茶博會有機茶評鑑結果出爐

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

茶博會14日舉辦全國有機茶評鑑頒獎活動，南投縣副縣長王瑞德頒獎給得獎茶農時表示，南投茶產量全國第一，年產值30億元以上，除了一般茶葉，透過評鑑推廣有機茶，消費者對茶飲可以喝得更安心。

今天頒發的全國機茶評鑑獎項包括球形組特選包括福田有機農業推廣中心等15人獲獎、精選組有許瑞麟等31個單位得獎、優選名單包括塗天賜等近50個單位，得獎者分享自己有機種植的辛苦與收穫，也感謝農糧署舉辦有機茶分級評鑑活動，讓有機茶被更多人看見。

由農業部農糧署，茶改場及瑠公農業產銷基金會主辦的第4屆「2023全國有機茶分類分級TAGs評鑑活動」頒獎典禮，14日在茶博會登場。這項評選活動依茶樣外觀，水色，香氣，滋味及口感等條件，進行審查及品質分級，最後選出特選，精選及優選得獎者。

南投縣副縣長王瑞德親自頒獎感謝並鼓勵得獎茶農，他說，低碳，永續是縣府施政目標，推廣有機茶是友善環境具體表現，茶博會設有機茶主題館，館內有105款有機好茶，讓愛茶人士找到喜愛的茶。

獲有機茶優選的名間鄉茶農余金炘表示，名間鄉有機茶面積全台最大，想要得獎很不簡單，但透過比賽可以增加曝光率，幫助行銷，他也告訴茶友們有機茶氣味，口感不同，消費者仔細品嚐就可發現它的不同。

名間鄉茶農謝鍚勲說，有機茶土壤很重要，他的茶園雜草比茶樹高，不用管理，茶生態平衡後，就靠製茶技術，他很開心參加比賽以茶會友，分享自己種茶製茶經驗，也學習其他人的經驗，是很棒的活動。

副縣長王瑞德說，今年茶博會從7日到15日舉行，會場特別設友善環境的「有機茶主題館」，歡迎有機茶友前往；另他也預告15日還有因雨延期要舉辦的千人茶會，呼籲民眾把握機會，一起到茶博會來喝好茶。