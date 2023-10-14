「亞太微菌聯盟」成立 攜手日澳星馬開發次世代藥物

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為突破台灣微菌叢研究數量和規模等限制，在國科會大力支持下，台灣微菌聯盟、陽明交通大學與台北榮民總醫院成立「亞太微菌聯盟」，廣邀澳洲、新加坡、日本、馬來西亞等多國專家，盼結合不同國家地區的各領域專家，為亞太及全球微菌研究領域發展做出貢獻。

台灣微菌聯盟理事長、陽明交通大學醫學院副院長吳俊穎表示，由於微菌有地域性，因為飲食、環境等因素，在亞洲的微菌和歐美是不一樣的，西方開發的微菌藥物或治療在東方不見得效果很好，因此需要亞太區合作聯盟，來開發適合亞洲人的微菌藥物或治療。

吳俊穎指出，近年微菌研究變成全世界重要的生物科技發展領域，被視為次世代藥物發展的方向。微菌研究需要跨領域合作，不只有臨床醫師，也需要很多免疫學家、病毒學家、化學家等，光是靠台灣本土還是有限制，透過亞太地區找到最頂尖的合作團隊。

另外，隨著微菌研究發展，各國可能面臨法規上的變動。吳俊穎說，大約4、5年前，歐洲就成立微菌聯盟，希望藉由深入討論來達成法規面的合理改進，以追上科技發展的速度，交換各國法律規範，彼此有學習借鏡的可能性。

吳俊穎舉例，今年4月已有黏膜性大腸炎藥物在美國核准上市，透過這項新的微菌治療，治癒機會高達8到9成，遠高於傳統的抗生素治療；後續還有很多相關藥物研發中，包括減重、治療自閉症、控制血糖等等。

吳俊穎指出，全球微生物相關的應用產品市場規模，預估2029年將達13.7億美元，人體微生物相研究已是全球顯學；日本預計5年間投資200多億台幣開發新藥，韓國、新加坡、澳洲、香港也有大量投資。

台灣微菌聯盟、陽明交通大學與台北榮民總醫院今（14）舉辦「亞太微菌聯盟」成立大會。國際醫學期刊《Gut》主編Emad El-Omar教授演講特別提到，微生物相研究涵蓋臨床、基因、免疫、內分泌、發炎、代謝、飲食和精神等相關研究，也是目前醫學尚待補齊的一環；美歐已有相對較成熟的微菌產學研究結盟，期許亞太微菌聯盟成立，能夠帶動整合亞太地區微菌研究量能，為全球的精準健康帶來重大進展。