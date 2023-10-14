高軟二期智科樓動工 陳建仁期許高雄成智慧科技園區典範

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亞灣計畫是高雄市長陳其邁上任後的施政重點，為了擴大南部數位科技產業群聚及進駐需求，中央啟動高軟二期開發計畫，行政院長陳建仁14日特別南下高雄參加高軟園區第二園區智科路啟用暨亞灣智慧科技大樓開工典禮，他也期許高雄成為智慧科技園區典範。

陳建仁表示，自己在旗山出生、鳳山長大，以前感覺高雄就是很多工廠與加工區，汙染相當嚴重，但這幾年他發現高雄正逐漸在蛻變，這一切在於高雄人有決心跟毅力。科技不外人性，在高雄推動產業轉型、整合科技園區發展時，看到高雄人愈來愈有信心，且願意在這塊土地奉獻，看到故鄉如此打拚，他以高雄為榮，希望再接再厲，打造高雄成為智慧科技園區典範。

陳建仁指出，因應AI時代來臨，人工智慧與半導體是台灣產業未來發展的關鍵，國科會將推動晶創計畫，強化IC設計與人工智慧等相關技術。亞灣計畫及高軟二期興建，代表台灣在半導體等產業發展良好，也象徵台灣進入智慧科技及AI的時代。

陳其邁表示，感謝行政院協助推動亞灣2.0智慧科技創新園區計畫，規模從5年107億到現在7年170億，也感謝在地立委在國會為高雄爭取預算與建設。高雄正處在產業轉型的關鍵，未來亞灣目標打造「企業旗艦中心聚落」，形塑兼具休閒觀光和金融經濟的開放水岸廊帶，市府將與企業共同合作，持續推動高雄產業發展。