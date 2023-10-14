苗縣公館鄉出現縣內第5例本土登革熱 衛生局緊急動員清消

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苗栗縣政府衛生局14日傍晚公布新增1例本土登革熱病例，個案為苗栗縣公館鄉71歲女性，近期無國內外旅遊史，日常活動地點主要在公館鄉住家附近及銅鑼鄉九華山大興善寺，10月13日深夜研判確診，衛生局已展開清消等措施。總計，苗栗縣今年迄今累計3例本土，2例境外登革熱確診個案，衛生局提醒鄉親登革熱流行風險持續，務必提高警覺。

衛生局長張蕊仙表示，這名個案於10月初出現發燒、胃痛及腹痛等症狀，10月11日經醫療院所採檢登革熱NS1抗原快篩陽性後通報，13日深夜經疾管署綜合研判為登革熱確診。衛生局於10月11日接獲通報後即展開疫情調查，並於10月11至14日動員社區持續進行個案居住地及銅鑼鄉九華山大興善寺周邊孳生源清除、化學防治、民眾衛教及健康監測等工作。

13日深夜，疾管署研判確診後，衛生局立即成立應變工作小組，同時對確診個案同住者4人擴大採檢，NS1報告均為陰性，個案住所附近住戶及銅鑼鄉九華山大興善寺員工(含志工)健康調查，有疑似症狀均採檢送驗，目前均無症狀。

苗栗縣長鍾東錦呼籲鄉親應加強環境整頓與孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」，以降低病媒蚊密度，若需長時間在戶外活動，請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含DEET敵避／待乙妥、Picaridin派卡瑞丁或IR-3535伊默克等有效成分的防蚊液、防蚊藥劑，減少到登革熱疫區旅遊或訪親。如發現有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知旅遊活動史。

衛生局指出，苗栗縣NS1快篩佈點院所共計60家，民眾請上苗栗縣政府衛生局網站查詢：https://reurl.cc/ZW5RYV；也呼籲醫療院所加強警覺，如有疑似症狀民眾就醫，請以登革熱抗原快篩NS1試劑輔助診斷，不論快篩結果為何，皆請於24小時內通報衛生單位，以利相關單位即時啟動防治作為。

鑒於近日登革熱疫情持續，衛生局請民眾務必配合政策落實防疫措施，倘有不遵守者，將依傳染病防治法第43條第2項定，傳染病或疑傳染病病人及相關人員對於防疫人員所為的檢驗、診斷、調查及處置，不得拒絕、規避或妨礙，違反者，依傳染病防治法第67條第1項第3規定，處新台幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰。