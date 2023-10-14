2023母語共玩 新竹公會堂匯市集活動 邀請大眾一起來共創母語之美！

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文化部所屬國立新竹生活美學館舉辦2023母語共玩-「公會堂匯市集~母語友善行動」，透過為期兩週的活動，邀請台北曲藝團、真雲林閣掌中劇團、新世紀文化藝術團、SWING TAIWAN及新竹市母語推廣協會5組表演團體，以及多組街頭藝人共襄盛舉。10月14日上午11時舉行活動開幕式，開幕現場貴賓雲集，現場氣氛熱鬧非凡，一同體現臺灣母語之美。

此次的「2023母語共玩」系列活動於10月14日、15日、28日及29日兩個週休假日在國立新竹生活美學館廣場舉行，安排各項臺灣台語、臺灣客語及臺灣原住民族語的系列活動，透過故事、戲劇、舞蹈、歌唱表演，邀請民眾一起將母語輕鬆融入生活，打造讓親子皆能快樂、輕鬆的母語學習場域。每場安排了母語市集活動，邀請26家攤商共同參與，與民眾透過母語交流，一起感受母語之美；攤商也提供「文化幣消費」服務，鼓勵18-21歲的民眾來母語共玩一起同樂！此外，酷卡集章活動，更鼓勵民眾以母語常用招呼語，參與每場次的集章活動，集滿4天活動章，除了提升日常使用母語的機會，還能兌換活動宣導品筆記本一本，也能將母語之美的滿滿回憶久久收藏！

母語共玩 新竹公會堂匯市集活動登場。圖／辰紘行銷有限公司提供

活動現場同時安排手語翻譯服務，強調臺灣國家語言，更融合多元及平權的概念，友善手語民眾，讓聽障朋友也能自在享受本次母語友善計畫之活動。誠摯邀請所有大人小孩們前來參與，透過各式各樣的活動安排，一起共玩母語、享受母語、在母語中自由表達，讓臺灣母語能一起共好！更多活動資訊，請上「國立新竹生活美學館」官方網站https://www.nhclac.gov.tw/及Facebook粉絲專頁https://www.facebook.com/mynhclac/查詢。