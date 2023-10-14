中信盃黑豹旗戰鼓響 延平高中力拚上屆冠軍穀保家商

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中信黑豹大會師，195隊登板「臺灣甲子園」。中信銀行冠名贊助2023年第11屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，賽事14日於桃園市桃園國際棒球場開打，今年共195支隊伍、約3,500位選手參賽。開幕戰由上屆冠軍新北市穀保家商對戰台北市延平高中，比賽於第3局提前結束，穀保家商以20比0完封對手，跨出挑戰校史首度衛冕第一步。賽後延平高中棒球隊員立刻變身為粉絲，紛紛找穀保家商選手拍照簽名，現場宛如一場小型簽名會。

被譽為「臺灣甲子園」的中信盃黑豹旗為全台規模最大的青棒賽事，今年賽史首支「女校球隊」高雄女中棒球隊參戰，引「豹」台灣青棒女力。

出席開幕典禮的教育部體育署署長鄭世忠、桃園市市長張善政、中華棒協理事長辜仲諒及中信銀行副董事長詹庭禎特別致贈紀念粉紅球帽予參賽的女性球員及教練代表，期許女黑豹勇敢追夢。

詹庭禎表示，中國信託是台灣最支持棒球運動發展的企業，不僅連續九年冠名贊助黑豹旗，今年還特別補助新加入及重新參賽的球隊，期待大家全力以赴為自己創造激勵人心的瞬間。

辜仲諒感謝教育部體育署及贊助企業支持，很高興看到本屆賽事出現第一支女子球隊，見證歷史性的一刻，他提醒選手要對教練、老師及隊友心存感恩，代表學校參賽是一種榮耀，期許大家全力以赴，透過棒球學習團隊合作、刻苦耐勞、永不放棄，並以棒球戰術「犧牲打」說明「犧牲小我，完成大我」的精神，強調「棒球是一項了不起的運動」，期許大家從中學到人生道理。

本屆賽事開幕由社團性質的延平高中挑戰科班勁旅穀保家商，雖實力懸殊，延平高中球員仍展現黑豹精神，校方更號召200人應援團進場助陣。延平高中1局上半即獲四壞球保送上壘，現場響起歡呼聲；1局下半以阻殺終結穀保家商的攻勢，形成變相三上三下，贏得全場喝采。

2局下半，延平高中投手張德揚被穀保家商宋柏翰敲出全壘打，宋柏翰跑回本壘時，張德揚還特地跟打者擊掌，能與科班球隊對戰的興奮之情溢於言表。2局下半穀保家商海灌20分後，延平高中更換女投手張子文，對穀保家商投出三振，全場歡聲雷動。

延平高中3局上半最後進攻機會，穀保推出U18世界盃國手「火球男」張峻瑋，延平高中加油區再度響起歡呼，張峻瑋飆出156公里速球，延平高中打者蔡奇霖直呼球速真的很快，能有機會與國手交手真的很開心。

為更貼近年輕族群，本屆賽事亦規劃許多線上社群活動。中信盃黑豹旗官網將陸續推出票選活動，球迷可投票給母校或支持的學校球隊，並票選最喜愛的黑豹大學長；紅土上拚球技，球場外的多才多藝也不怕被埋沒，Home Run Taiwan IG社群首度舉辦中信盃黑豹旗歌唱投稿大賽，只要穿著參賽球衣清唱或自彈自唱，就有機會獲選「黑豹歌王」並抱回運動品牌禮券等好禮。

第11屆中信盃黑豹旗賽事即日起至今年11月19日於臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市等地開打，賽事免費進場觀戰，賽程及各場次精彩照片詳見中信盃黑豹旗官方網。