傳台積電放棄在龍潭擴建 科管局：其他廠盼能進駐

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【中央社記者張建中新竹14日電】竹科管理局辦理龍科擴建計畫，攸關台積電2奈米以下先進製程用地。據當地反對人士組成的自救會指出，因擴建案引發社會爭議，台積電決定放棄設廠計畫。竹科管理局表示，有多家半導體廠希望能在龍潭園區周邊發展。

「反龍潭科學園區第3期擴建案自救會」在臉書發文表示，竹科管理局、台積電及自救會3方代表日前進行對談。台積電代表會中明確表示，對於龍潭科學園區第3期擴建案引發的龐大社會爭議深感不安，並認同在地民眾愛護土地及家園的情懷，決定放棄原本在擴建案內的設廠計畫。

對於自救會發文內容，台積電並未正面回應。對於龍科擴建計畫引發的爭議，台積電先前表示，台積電是科學園區土地的企業租戶，園區規劃為政府權責，尊重居民及主管機關，無法進一步評論。

因應地方有不同聲音，竹科管理局表示，將重新調整擴建範圍，兼顧產業發展與民眾權益，以達到雙贏局面；重新評估計畫用地需求，並聽取及整合民眾意見，評估調整擴建計畫範圍，盡最大努力兼顧民眾權益，原訂10月舉辦的第2次公聽會也將延期。

竹科管理局指出，園區擴建是為引領台灣產業聚落升級，非為單一廠商徵地。科學園區設置的目標就是希望能提供優質產業環境，讓廠商安心投資，引進高級技術產業及科學技術人才，提升區域創新整合能量，以激勵國內產業技術的研究創新。

管理局表示，新竹園區及龍潭園區土地均已滿租，考量北台灣高科技人才密集、產業聚落成熟及交通便利，且水電供應等配套措施均能因應，園區有多家半導體廠希望能持續在龍潭園區周邊發展。

為因應產業發展及規劃布局未來用地需求，竹科管理局籌劃龍潭園區擴建案，持續推動精緻多元、優生活與節能永續的科學園區，帶動台灣產業升級轉型。

龍潭園區擴建計畫基地位於桃園市龍潭區，原先規劃土地共158.59公頃，計劃供2奈米（暨以下）技術的研發與量產進駐，估計將提供約5900個就業機會，創造平均年產值約新台幣6000億至6500億元。自救會10月初曾前往竹科管理局抗議，要求撤回擴建案。