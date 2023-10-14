港拘20人詐領強積金 移英港人指因港府不承認BNO

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【中央社台北14日電】香港廉政公署拘捕20人，涉嫌訛稱移居中國大陸，使用虛假聲明詐領強積金，主要涉及使用英國BNO護照移英的港人。有移英港人稱，若非當局不接受以BNO護照移英來申請領取強積金，不會有這麼多人鋌而走險。

香港強制性公積金計劃（簡稱強積金）是類似退休金，僱主及僱員強制性參與，每個僱員會有一個強積金供款戶口，每月從薪資扣除若干款項，上限港幣1500元（約新台幣6000元）來供款。僱主也需為僱員作出同樣供款。

一般情況下，港人要年滿65歲才可取回強積金，其他情況下如永久離開香港等，則可申請提早領取強積金。

綜合明報等港媒今天報導，廉政公署早前破獲一個貪污犯罪集團並拘捕20人，涉嫌訛稱移居大陸，使用虛假證明文件及法定聲明申請提早領取強積金。

被捕人包括一名被指為集團首腦、任職保險代理的強積金仲介，以及10多名強積金戶口持有人，據悉部分是移居外地港人，早前回港時被捕。

明報引述環凱移民顧問董事張家禧表示，相信事件主要涉及使用英國國民（海外）護照（BNO）移民英國的港人，因為移民美國、加拿大、澳洲、紐西蘭等國家的人會獲發「移民紙」及相關簽證，一般循正常途徑申請已可順利提早領取強積金，但因港府不承認BNO，對於透過BNO簽證移居英國的港人，要提早領取強積金是一大障礙。

報導引述一名移英港人李先生（化名）表示，曾與家人向一家律師事務所支付3萬元協助取回強積金。他們要與律師事務所簽署保密協議，並要先返回香港再到大陸，假裝移居大陸。

他表示，因為沒有回鄉證而沒有回大陸，但家人按律師事務所指示完成程序，最終也無法取回強積金。

李先生表示，使用香港特區護照移居其他地方的港人均能取回強積金供款，若港府承認BNO護照，便不會有這麼多人鋌而走險，「錢是我的，為什麼不讓我取回？」

2020年香港實施國安法，英國政府於2021年1月31日起，開放持有BNO護照的港人移英，在英國居留5年後，可以在第6年申請成為英國永久居民。

中國外交部及港府其後表示，不再承認BNO護照作為旅行證件和身分證明。負責監管強積金的積金局其後發表聲明稱，強積金戶口持有人不能用BNO護照或其相關簽證，作為永久離開香港的理由來申請提早領取強積金。

在此情況下，不少移英港人在未成為英國永久居民前，都無法取回強積金。一些在港工作多年或薪水較高的港人，可能累積了數十萬或逾百萬元的供款，對移居外地展開新生活很重要。

據英國內政部，截至今年3月已有13.91萬港人的移英申請獲批。