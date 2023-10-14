南臺科大首屆「南臺關鍵領袖大學」熱鬧啟航

有感於國內企業對企業接班與企業轉型的急迫需求，南臺科技大學特成立「南臺關鍵領袖大學」，協助企業培養優秀接班人才，首屆即滿招30位企業二代及經理人，並在10月14日舉辦第一屆開學典禮，學員與貴賓齊聚熱鬧開學。

典禮邀請臺南市副市長趙卿惠、立法委員王定宇、財團法人資訊工業策進會蕭博仁副執行長、億載會鄭育修會長、台南市中小企業協會吳政勳理事長、天逸金融服務集團温峰泰董事長、生展生物科技公司陳威仁董事長、新南興廣告公司李宗隆董事長、南臺老闆娘協會洪靖惠會長等共同出席與祝賀。

臺南市副市長趙卿惠指出，如何讓基業長青並保持成長茁壯，是企業接班人共通面對的挑戰。無論是從父執輩手中接棒，或是成為下一個專業經理團隊，在接下接班治理重任後，視野勢必與過往有所不同，「南臺關鍵領袖大學」的課程非常多元，也延聘許多重量級的師資，期許「南臺關鍵領袖大學」能成為大台南市所有企業在摸索接班道路上的明燈。

立法委員王定宇表示，「南臺關鍵領袖大學」的學員已然具備關鍵領導人的特質，並同時為各界意見領袖，希望未來能提供好的意見給政府部門，並祝福學員開課順利，一年後也能如期畢業。而作為我國企業數位創新生態系重要推手的資策會蕭博仁副執行長則指出，在數位成為常態下，「數位轉型」儼然成為所有企業的必經道路，這也正是「南臺關鍵領袖大學」課程的軸心。

南臺科大校長吳誠文表示，特別感謝火金姑企業董事長，同時也是南臺科技大學E M B A本班同學徐美華及南臺關鍵領袖大學校長楊弘仁（敏盛醫療體系執行長）各贊助南臺關鍵領袖大學新台幣200萬元，合計400萬元，打造學習環境。更點出傳承與永續已是臺灣企業所面臨的關鍵問題，「南臺關鍵領袖大學」為期一年的課程所涵蓋的三大主題，包含以人資、財務及法遵等議題的「領袖接班起手式」，以數位轉型相關的AI、區塊鏈、資料治理為主軸的「領袖接班轉型式」，以及最後針對ESG、碳盤查、新媒體行銷等前瞻議題為主的「領袖接班升級式」。讓「企業接班」與「企業轉型」能同時並行，也才能讓企業在面臨嚴苛挑戰之際從容應戰。

「南臺關鍵領袖大學」特別禮聘敏盛醫療體系執行長楊弘仁擔任校長，出席典禮時表示，其本身就是二代接班，但接班人絕不是家族企業的專屬名詞，所有組織的創立都有動機、宗旨和願景，這個願景的實現通常需要很長的時間，也會經歷很多的困難和挫折。很高興能參與並見證「南臺關鍵領袖大學」的成立，透過專業團隊傳授在地企業有關領導、經營管理及有關技術的知識技能，關鍵領袖不只是帶領企業的概念，而是所有組織都要面對的課題，也就是所謂的傳承和永續。另外「南臺關鍵領袖大學」特別禮聘甫自資誠聯合會計師事務所南台灣所所長退休的劉子猛會計師前來擔任該校的執行長。

為了讓學員能有垂直的資源整合，籌備「南臺關鍵領袖大學」多年的南臺科大副校長張瑞星表示，目前正籌設全國性的「亞太創新永續協會」，以整合歷屆學員彼此資源，互利互惠，彼此提攜作為目標。相信在串接歷屆學員之力量下，期許「南臺關鍵領袖大學」能成為大南方地區企業接班人及經理人學習的最佳品牌，學員們也必能成為地方上及專業社群中人際交流的佼佼者，並在學員彼此提攜下成為傑出的接班領袖。