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剛與IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）會面後的中國人民銀行行長潘功勝繼續喊話敦促IMF改革，以提升中國等新興國家投票權。

潘功勝表示，中國始終認為IMF應實現份額增資和占比調整，體現基金組織以份額為基礎的機構性質，並更好反映成員國在全球經濟中的相對地位，提高新興市場和開發中國家的話語權和代表性。

潘功勝指出，中國支持基金組織推進特別提款權（SDR）轉借。中國本著負責任的態度落實G20緩債倡議（DSSI）。在解決主權債務問題時，各方應堅持「共同行動、公平負擔」原則，多邊開發銀行應作出應有貢獻，私人部門債權人應按照可比方式參與重組。基金組織作為重要的多邊金融機構，應繼續呼籲盡快消除人為的貿易、投資與供給限制，防止經濟金融碎片化，推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展。

對於中國自身經濟，潘功勝表示，近期中國經濟運行中的積極因素在積累，亮點增多，預期好轉。工業、服務業增速均有所提升，市場銷售加快恢復，固定資產投資規模繼續擴大，高技術產業投資保持較快增長。之後中國將更加關注經濟增長和可持續性方面的平衡，在保持合理增速的基礎上，推動可持續的發展。

貨幣政策方面，潘功勝表示，中國穩健的貨幣政策精準有力，加大逆週期調節力度，有力有效應對國內外風險挑戰，鞏固經濟回升向好態勢。之後將持續用力，更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，聚焦擴大內需、提振信心，加快經濟良性循環，為實體經濟提供更有力支持。