桃園活動中心租借屢傳黑箱、全武行 線上登記成解方促公開透明

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桃園力推一里一活動中心，但仍有部分里共用，日前平鎮就發生2里長因租借問題遭警方上銬帶走，過去也常有社區關懷協會和里長發生衝突，不分黨派民代都紛紛要求建立透明化制度。桃園市民政局指出，8月已開始在每區選1地點試辦E化租借系統，明年將增加遠端門禁，目標後年普及全市。

議員黃家齊和王珮毓表示，平鎮9月底發生維護管理活動中心的復興里長，不滿復旦里長申請使用卻未被告知，認為不受尊重，持麥克風「鬧場」，最後被依強制罪上銬帶回警局的紛爭。

黃家齊說，中秋等佳節前夕情況最嚴重，桃園區也有10里發生租借衝突，全桃園有516里，但仍有多里共用活動中心，除了里長間搶熱門時段辦晚會，里長和社區發展協會間互搶場地也時有耳聞，要求建立明確租借規範。

議員黃瓊慧和于北辰也說，除了租借有故意把時段「寫好寫滿」的黑箱作業疑慮，維管方從中作梗的手段也五花八門，常發生借到場地，但音響、麥克風等必需品被鎖在櫃子裡無法使用，有時里長衝突還會進一步衍生成議員衝突。

曾以里長和社區發展協會身分管理過活動中心的議員孫韻璇，則以過來人經驗指出，推動E化後，誰來驗收稽核場地清潔和設備損壞、短缺問題，都要一併考量。

民政局長劉思遠表示，資科局已開發E化線上桃園場地租借系統，8月起在各區1處活動中心試辦，申請狀況公開、透明供民眾檢視，預計明年逐步拓展到全市，另也以500萬開發遠端門禁系統，申請人透過手機操作就能開門，將於明年擇定30處試辦，避免遭掌握鑰匙者刁難，管理者也能透過監視器察看狀況，若成效良好，2年內推廣到全市。

劉思遠說，目前也以律定，若發生2次以上借用衝突，將收由當區區公所管理借用，現也在修正活動中心管理要點，納入2里共同使用機制、建立規則，民政局會持續蒐集試用E化租借系統操作上的問題，讓租借市民活動中心的申請程序與使用情形，可以更公開、透明供民眾檢視。