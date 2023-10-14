王毅通話布林肯 稱中美關係止跌回穩

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中國外交部網站14日公布，中共中央政治局委員、外交部長王毅14日應約與美國國務卿布林肯通電話，雙方討論中美關係與以巴衝突。王毅稱中美關係止跌回穩，將推動中美關係回到穩定發展軌道。

在中美關係方面，王毅表示，近期中美陸續開展一系列高層接觸，雙邊關係出現止跌回穩狀態，受到兩國人民和國際社會歡迎。希望美方同中方相向而行，落實兩國元首峇里島會晤共識，克服干擾、排除障礙，拉長正面清單，縮短負面清單，切實尊重中方核心利益和重大關切，推動中美關係回到穩定發展軌道。

在以巴衝突方面，王毅表示，巴以衝突不斷升級，面臨失控風險。中方反對一切傷害平民的行為，譴責一切違反國際法的做法。中方認為，維護自身安全不能以傷害無辜平民為代價。軍事手段沒有出路，以暴易暴只會造成惡性循環。王毅指出，當務之急是盡快停火降溫，避免加劇人道主義災難；遵守國際人道法，開闢人道救援通道；支持聯合國凝聚國際共識、安理會發揮應有作用。王毅強調，解決巴勒斯坦問題的根本出路在於落實「兩國方案」，建立獨立的巴勒斯坦國，實現巴以雙方和平共處。沒有阿拉伯和以色列兩個民族的和解，就沒有中東和平。中方呼籲盡快召開國際和會，推動達成廣泛共識。

王毅表示，大國在處理國際地區熱點問題時，應堅持客觀公正，保持冷靜克制，帶頭遵守國際法。中方將繼續推進勸和促談。美方應切實發揮建設性作用，推動問題盡快回到政治解決的軌道上來。