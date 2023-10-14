以巴戰火再起 傳沙烏地暫停與以色列討論關係正常化

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【中央社利雅德14日綜合外電報導】以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」交戰之際，一名消息人士今天告訴法新社，沙烏地阿拉伯已暫停和以色列討論雙邊關係正常化的可能性。

哈瑪斯（Hamas）7日對以色列發動大規模攻擊，造成1300人喪生，以色列隨後展開轟炸行動進行報復，加薩走廊（Gaza Strip）已有至少2215人死亡。

一名熟知沙以磋商事宜的消息人士向法新社表示：「沙烏地阿拉伯已決定暫停討論關係正常化的可能性，並已知會美國官員。」

這項消息正值美國國務卿布林肯（Antony Blinken）即將與沙烏地官員會面之際。布林肯近期訪問以色列及阿拉伯國家，沙烏地阿拉伯是其中一站。

沙烏地阿拉伯從未承認以色列，且未加入美國斡旋的「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords）；2020年，在此協議下，阿聯、巴林和摩洛哥與以色列達成彼此關係正常化。美國政府近幾個月大力推動，盼促沙烏地阿拉伯採取相同作法。

沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）上月接受美國福斯新聞頻道（Fox News）訪問表示，「我們每天都離目標更近了」，但他也堅持巴勒斯坦議題對沙烏地來說「非常重要」，「我們需要解決那部分，我們需要改善巴勒斯坦人的生活」。

自哈瑪斯對以色列發動突襲以來，沙烏地阿拉伯越來越擔心居住在加薩走廊的巴勒斯坦人的命運，昨天也對巴勒斯坦人流失離所及攻擊手無寸鐵的平民表達譴責。

沙烏地阿拉伯外交部長費瑟親王（Prince Faisal bin Farhan）今天與布林肯會面後，同樣對平民傷亡表達譴責。

布林肯則強調在加薩設立「安全區」及人道救援走廊的努力。