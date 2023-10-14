2023年台灣創新技術博覽會 長庚大學獲2金4銀3銅佳績

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2023年台灣創新技術博覽會參展單位包含來自國內外430家企業和學研機構，總計展出逾1,000件技術，長庚大學今年推出10件技術參賽，包含生技醫藥類5件、資通訊類2件、醫工設計類2件、半導體類1件，獲得評審青睞得到2金4銀3銅佳績。

生物醫學工程學系賴瑞陽特聘教授發明專利「奈米載體及其應用」與資訊工程學系趙一平副教授發明專利「腦部磁振造影的頭動校正方法」得到金牌肯定。其中，「奈米載體及其應用」與商化眼藥水相比，技術之奈米載體可降低異常眼壓至正常水平，並延長作用時間長達42倍，且能大幅改善青光眼多重病徵，未來有擴充契機應用於其他眼表滴劑衍生之棘手醫療難題；青光眼乃臨床重大致盲眼疾之一，2020全球已突破8000萬例，且總體眼藥市場規模高達300億美元，故此奈米醫藥技術極具市場潛力。

化工與材料工程學系華沐怡教授發明專利「一種尿液檢測試片與尿液檢測系統」、資訊工程學系謝萬雲教授發明專利「肢體功能評估方法」、中醫系陳金銓教授發明專利「補骨脂寧和/或新補骨脂異黃酮於治療老化相關症狀的用途」、健康暨長期照護產業碩士學位學程葉婷婷助理教授發明專利「足底資料採集裝置及足底資料採集方法」獲得銀牌。化工與材料工程學系李坤穆教授發明專利「新型態高效率高穩定度鈣鈦礦太陽能模組」、物理治療學系張雅如教授發明專利「用於降低高張力的訓練裝置」、生物醫學系張煥宗教授發明專利「檢測平台及檢測毒品的方法」為銅牌獎。

長庚大學技術合作處，近年來積極推動「研發成果商品化」，在校內鼓勵教師布局優質專利，並技轉予國內外產業加以應用，積極落實技術商品化之可行性，以降低技術需求者在驗證上的風險，提升技轉意願，讓校內豐富的研發成果落地應用。