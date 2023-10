The GlenDronach格蘭多納《雪莉之鑰｜酩享盛宴》解鎖純正雙西班牙雪莉桶豐韻

深藏於福格山谷中的格蘭多納酒廠,近兩百年來堅持使用優質西班牙紅橡木桶釀造純正雪莉威士忌而聞名全球。每一瓶「格蘭多納單一麥芽威士忌」,皆全程在珍稀的西班牙橡木雪莉酒桶內熟陳,有香氣馥郁的 Pedro Ximénez 雪莉桶、具有濃厚堅果香的 Oloroso 雪莉桶,也因此締造每支酒款的鮮明個性,同時保留專屬格蘭多納的珍稀經典。今年秋冬,The GlenDronach 格蘭多納雪莉桶專家與連續五年榮獲米其林認證餐廳「Impromptu by Paul Lee」,以及亞洲50最佳餐廳、三度獲得米其林肯定的「MUME」攜手臻獻,佐以星級精緻餚饌,帶您解鎖 The GlenDronach 格蘭多納雙西班牙雪莉桶的層層底蘊密碼。無論和煦陽光的午餐,亦或夜幕低垂的晚宴,格蘭多納純正雪莉桶豐韻將完美體現於每場饗宴!邀請所有的品酩饗家與我們一同享受層次馥郁、尾韻絕倫的 The GlenDronach 格蘭多納《雪莉之鑰|酩享盛宴》。

格蘭多納品牌經理鄭怡美表示,Impromptu by Paul Lee 連續五年蟬聯米其林一星殊榮(2019-2023 ),Chef Paul運用經典法式料理與美國移民多元文化的料理靈感,再透過吧台座位與開放式廚房的共同設計,營造出東西合璧的板前 Casual Fine Dining。源自法文「Impromptu」一詞,在英文中多半用於劇本內,代表「沒有事先彩排」之意,亦即為「十分隨性的即興創作」。Chef Paul運用揉合多元文化的料理手法,獻上一段稀世單桶臻品與創意精緻料理的即興演出,用一道道美味佳餚與珍稀單桶威士忌相互激盪,以完美的酒食平衡,顛覆傳統餐酒佐搭的框架限制,不僅料理層次更加豐富,也彰顯格蘭多納威士忌獨特迷人的魅力之處,創造出縈繞口腔舌尖上的緻臻感動。

入秋之際,有別於夏日食材的清爽呈現,「Impromptu by Paul Lee」此季菜色將以更溫潤的食材展現,搭配「格蘭多納」雙西班牙雪莉桶的馥郁層次,再創酩享盛宴的驚艷風采。圖/業者提供

另外,連續三年獲米其林一星殊榮(2018-2020),更是

2023 台灣唯一 亞洲50最佳餐廳「MUME」,MUME 透過創新的烹飪技巧及台灣豐富食材為核心,傳遞創辦人林泉( Richie Lin )對於餐飲的熱情與理念。長期與當地生產者合作,團隊擅長運用細膩、精緻的現代歐洲烹調手法,將台灣獨有的原生在地食材,以令人驚豔的形式呈現其風味。MUME 一字來自梅花拉丁學名,「梅」是臺灣的國花,也是創辦人林泉母親的名字,不僅代表對這塊土地的熱愛,也隱含傳承的意義。就如同 格蘭多納首席調和師 Rachel Barrie 至今也仍傳承、延續酒廠創辦人 James Allardice 自 1826 年開始,以西班牙橡木桶陳釀高地威士忌的傳統,同時秉持珍貴的全心製酒工藝,以表現出最深邃濃郁的色澤,最濃厚飽滿的酒體複雜度,與口齒留香的優雅餘韻,將其充分體現在每一款格蘭多納威士忌中。

【The GlenDronach 格蘭多納 x Impromptu by Paul Lee】

台北市中山區中山北路二段39巷3號B1

► 2023-10-20|五|12:00-14:00|11:30進場

► 2023-10-21|六|12:00-14:00|11:30進場

2023-10-22|日|12:00-14:00|11:30進場

【The GlenDronach 格蘭多納 x MUME】

台北市大安區四維路28號

► 2023-11-15|三|19:00-21:00|18:30進場

► 2023-11-16|四|19:00-21:00|18:30進場

► 2023-11-17|五|19:00-21:00|18:30進場

