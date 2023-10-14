中東緊張加劇 對天然氣價衝擊更甚油價

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以巴衝突加劇中東地緣政治緊張，國際擔心油價狂飆通膨會再惡化，但其實天然氣的漲勢比原油還凶，歐洲氣價一周漲幅達46％，主要是天然氣欠缺備用產能。

自本月7日哈瑪斯對以色列發動突襲點燃以巴戰火至今，布蘭特原油漲6％，但迄今尚未影響全球油市供給。

相較油價漲幅還在個位數，歐洲天然氣價格大漲超過40％。根據S＆P Global Commodity Insights，指標荷蘭天然氣交易中心（TTF）即月天然氣期貨，截至10月12日當周收在52.95歐元／兆瓦時，觸及近8個月新高，周漲幅46％。

除了以巴衝突的地緣政治風險，美國石油巨擘雪佛龍（Chevron）在澳洲的液化天然氣（LNG）工廠，因工人罷工被迫停產，波羅的海海底天然氣管線，疑似遭到蓄意破壞發生外洩。

以色列能源部以中東戰事升溫為由，要求雪佛龍暫時關閉在海法（Haifa）西岸開發的Tamar離岸天然氣田。鄰近加薩走廊輸往埃及的天然氣管也已關閉。

能源諮詢機構Rystad Energy分析師 Zongqiang Luo指出，這幾處天然氣設施暫停運作，對區域能源平衡多少帶來衝擊，若長時間停擺，可能影響埃及液化天然氣出口。

天然氣價格的波幅之所以比油價還劇烈，那是因為天然氣供應少了備用產能，這從俄烏戰爭爆發後就獲得印證。

今年全球天然氣消耗量約4.07兆立方公尺，供給量為4.08兆立方公尺，當市場供需勉強平衡，一有風吹草動足以造成劇幅震盪。預計要過了二到三年後，才會有新的供給出現。

相較之下，油市有充沛的儲備，即便動用儲油沒那麼簡單。根據國際能源總署（IEA）資料，石油輸出國家組織（OPEC）的閒置產能每日500萬桶，光是沙烏地阿拉伯，如有需要能迅速增產300萬桶。