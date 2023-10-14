減肥藥爆紅 丹麥製藥巨頭市值直逼台積電

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看好旗下減肥神藥在美國市場的獲利前景，丹麥製藥巨頭諾和諾德（Novo Nordisk）今年第三度上調全年財測，助該藥廠13日股價連四漲，市值破4,600億美元大關，比前歐洲市值龍頭LVMH高出千億美元，更直逼台灣護國神山台積電。

13日諾和諾德ADR一度飆高到104美元的歷史新高，收盤價102.14美元。該股連漲四天漲幅累計13％，市值破4,600億美元，比法國奢侈品巨頭LVMH市值3,550億美元，足足多出約1,000億美元，與台積電市值4,691.6億只有一步之遙。

今年4月，LVMH榮膺首家市值跨過5,000億美元的歐洲企業，但歐洲市值王的頭銜，9月被諾和諾德超車取而代之。

諾和諾德13日宣布上修今年全年營收增幅預測，從先前預估的27％到33％，調升到32％至38％。今年息稅前獲利（EBIT）展望，也自前估值增幅31％-37％，調高到40％-46％。

該藥廠透露，今年前9個月營收年增33％，Q3營收年增38％；前三季營業利益（operating profit）年升37％，Q3營業利益年升47％。完整Q3季報預定11月2日揭曉。

諾和諾德擠下LVMH登上歐洲市值龍頭寶座，多虧Wegovy與Ozempic這兩款藥成了減肥新寵、在全球熱賣的助攻。該家丹麥藥廠上調今年財測，正是看好Wegovy與Ozempic在美國的獲利前景。

反觀美國製藥巨頭輝瑞（Pfizer），因口服新冠抗病毒藥Paxlovid銷售不如預期，13日盤後宣布大砍今年財測，將今年全年營收預測下修13％，並暗示要裁員及削減支出。

輝瑞將今年營收預測從原估的670億到700億美元，下調為580億至610億美元。最新今年每股盈餘預估為1.45至1.65美元，低於先前預測的每股3.25到3.45美元。

輝瑞還預計推動包括裁員在內的削減成本計畫，目標明年底前至少省下35億美元。受此衝擊，輝瑞13日盤後股價重挫7％。