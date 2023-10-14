金門傳統聚落上演「落番情」 真實還原「出洋」打拼滄桑史

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內政部國家公園署金門國家公園管理處為傳遞在地傳統文化與故事，並增進與鄉親之夥伴關係，特別邀請「金門鱟劇團」分別於水頭、北山、山后、瓊林等傳統聚落，以及烈嶼上林活動中心等處，以舞台劇演出「落番情」，讓鄉親一同感受先人為生活所迫而離鄉背井謀生的滄桑史。

金門國家公園管理處此次共規畫了5場次「落番情」舞台劇演出。今(14)日上午率先於水頭得月樓前廣場登場，在「金門鱟劇團」精心打造的故事內容中，將豐厚的閩南與僑鄉文化元素以創新的語彙與手法，讓先人離鄉背井討生活的搏命辛酸，以及開創事業堅忍奮鬥的歷史故事有了嶄新的詮釋；晚間則接續於北山聚落演出第2場，依然廣受民眾好評。

金門國家公園管理處表示，今天來不及到場觀賞的民眾也別惋惜，11月4日上午10：30至11：00於山后聚落民俗文化村內廣場、同日晚間19：00至19：30於瓊林聚落保護廟前戲台，以及11月11日晚間19：00至19：30於烈嶼上林活動中心等處，還有3場次的精彩演出，歡迎鄉親們相招作夥來觀賞，一起進入出洋落番的時光。

金門國家公園管理處指出， 「落番」是金門的一頁滄桑史，當時在無法謀生的鄉親，只能遠離故鄉前往未知的南方尋找機會，辛苦勞力的付出，只為了故鄉家人的殷殷期盼。透過「落番情」的演出，讓更多人看見金門出洋的歷史，也讓下一代能體會老一輩金門人的打拼精神，並延續傳承的意義，重新連繫金門僑胞與故鄉的情感，也更珍惜現在所擁有的一切。