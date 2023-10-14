「世界重啟心臟日」重啟心臟靠你我閃電CPR挑戰今登場

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為響應「世界重啟心臟日」，台中社會創新實驗基地配合進駐輔導團隊，今（14）日下午於台中廣三SOGO前廣場，辦理「重啟心臟靠你我閃電CPR挑戰」，這也是全台首場「世界重啟心臟日」的公開倡議活動。

國際復甦聯合委員會將每年的10月16日，定義為 「世界重啟心臟日 - World Restart a Heart Day」，期盼透過這個全球倡議共同來提供「旁觀者 CPR」的比例，進而提升民眾對心臟驟停患者的「公眾意識」 。

本次活動由台中市社會創新實驗基地的輔導團隊—群惢整合服務進行規劃辦理，有別於一般的CPR宣導，本次活動將台中高中生SDGs競賽獲獎同學陳昀禾的創意進行落地，透過與台中市跨校社團心電心急救教育推廣團共同合作，在9月底先完成了每位同學的教學訓練後，讓每一位同學能夠親自參與實作與推廣的方式，走出校園接觸民眾，透過年輕活力的方式，共同將急救概念推廣給所有的民眾。

群惢整合服務公司表示，AED自動心臟去顫器的設置，除能完善到院前緊急醫療系統外，更重要的是，能夠讓民眾在救護車到達之前，有效且快速地展開急救，而每一個公眾場所都應該要有面對急救事件的應變能力。

群惢整合服務公司強調，在與台中廣三SOGO百貨的接觸中，無論是「緊急應變的反應」、「員工內部的急救訓練」、「對急救設備妥善率的堅持」都讓人感受到台中廣三SOGO是個做足相關準備的百貨商場，這次很感謝廣三SOGO的支持，利用周年慶檔期的假日，無償提供廣場進行公益宣導。

在全台第一次辦理的「世界重啟心臟日」的倡議活動中，群惢整合服務偕同台中市社會創新實驗基地、台灣卓爾醫療器材、心電心急救教育推廣團，共同讓近500位市民朋友完成了CPR體驗；更讓人意外的是，有許多身障人士、外籍旅客、甚至是長輩與小朋友都願意一同來參與學習，期盼讓每位願意伸出援手的民眾，都能在需要救援的時候，勇敢地伸出援手，重啟每個心跳。