前往主要內容
工商時報LOGO

為全運會暖場 ！首場「市民之夜」上萬人嗨翻天

  • 中時即時 曹婷婷
今晚的「市民之夜」吸引上萬人湧入。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）
今晚的「市民之夜」吸引上萬人湧入。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

2023年全國運動會暖場活動「市民之夜」14日6點在體育之心廣場熱情引爆，知名藝人接力演出，以「辦喜事」心情迎接睽違16年的全運會，本土天團玖壹壹壓軸演出，再掀高潮。主辦單位統計，晚間8點過後累積超過4萬人次，散場時更已逼近5萬人次。

今明兩天登場的「市民之夜」，結合表演活動與運動賽事推廣，希望吸引更多民眾關注下周登場的全運會賽事。首日表演由徐凱希、籃籃擔綱主持人，台南街舞比賽勝出隊伍揭開活力序幕，不到6點半，廣場已擠滿人潮。

7點過後由知名團體VERA、FEniX及時下最受歡迎藝人王茉聿、LCY呂植宇、艾薇、陳零九、婁峻碩SHOU輪番演出，粉絲尖叫聲不斷；玖壹壹壓軸演出，一連帶來「世界都看見」等多首經典歌曲，再掀表演高潮。節目主持人與藝人也在演出之餘，持續宣傳即將展開的全運會賽事，號召大家一同為選手加油。

市長黃偉哲強調，「市民之夜」結合表演活動與運動賽事推廣，音樂、舞蹈表演與各式運動項目同樣都是「台上一分鐘，台下十年功」，相信喜愛表演活動的民眾，能夠感受運動選手全力投注熱情，期望大家一起關注全運會賽事，給予選手喝采與掌聲。

15日的「市民之夜」同樣於晚間6點到9點半演出，黃偉哲屆時也將與啦啦隊女神林襄共同上台與民眾互動，並親自抽出摸彩得獎幸運兒；最夯男團AcQUA源少年、U：NUS、創作才女白安、文青男神黃偉晉、最佳應援啦啦隊女神林襄、李芷霖、張雅涵，超人氣天團告五人也將在明晚帶來精彩表演。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 緯創廣達不妙？AI股最後希望恐泡湯 張忠謀1句話露玄機

  2. 0056配息2.2元創新高 長抱即將0成本

  3. 投資人最愛的台股ETF是這十大

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。