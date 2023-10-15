他持續用1／5 資金投資 40歲前賺100億韓元

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40 歲前賺取100 億韓元的某位資產家的故事

運氣的上限如何制定？取決於自己進行了多少次「挑戰」，你問這不是陳腔濫調嗎？不是的，請參考我的故事。

我認識一位人士，對方從二十一歲就開始打工，用儲蓄的錢開設一間網咖，賣掉後開了一間手機行，因為生意興榮，還開了三家分店，之後投入化妝品事業。但在敗得血本無歸後，轉為經營滑水事業，賺取資金後再次開設了網咖，現在做化妝品進口的事業，總資產超過100 億。

該名人士周遭大約有五、六位朋友都是我的客人，他們的最高學歷都是高中畢業，這群人開玩笑說如果學歷高過高中畢業，就無法加入他們的圈子。這群人聚在一起所討論的話題是「這次應該沒問題，可以投資看看」， 其口中的金額為5 億韓元至20 億韓元不等，代表手邊的流動資金就是如此的寬裕，進行投資項目的過程也不會超過一個月，做決定與實行的速度非常快速。

連續好幾年看著他們的投資模式使我感到好奇，該怎麼做才能成為在40 歲以前賺取100 億的人。我很誠實地問出心中的疑問，那位人士的回答，就是獨具慧眼的最佳代表。

「我幾乎是出自本能地持續投資，從二十歲開始至今大約做了二十年。年輕時也曾一股腦地進場，結果傾家蕩產，但我現在懂得恪守規則，首先投入1/5 的資金，沒問題的話再投入1/5。當這2/5 的錢賺到了5/5 的話，再拿出當中的1/5，投資新發現的產業。」

喔喔，各位一定認為比例是答案吧？雖然資金比例同為重要，但使我訝異的是另一項事實，那就是二十年以來不斷找尋下一項投資目標是件相當不簡單的事情，這位人士每次與我諮詢時，總是向我詢問最新的流行。

再來我注意的是對方的推動與實踐能力。不因單次投資，成功賺取利益就感到滿足，而是用1/5 的資金挑戰下一項投資，不斷提高成功的可能性，想要做到如此，就必須帶著無論致力於何事都得要「使之成功」的鬥志，這種鬥志並非人人都有。

他甚至曾經問過我經營整形醫院怎麼樣，我反問對方沒有醫師執照打算怎麼進行，對方回答「只要用人就可以了」。我瞬間恍然大悟「對他而言，沒有事物限制得了他」。

他雖然只有高中畢業，以外送打工開始進入社會，但他卻沒有因此受限。他坦白說即使有因為不感興趣而不想做的項目，但從沒有因為感覺做不到就放棄的事。

我整理了與這位人士的對話之中所領略的六點哲理。

從運氣的觀點來看我們必須持續挑戰新事物的理由

一、定期挑戰新事業。

二、煩惱前先行動。

三、遵守投資分配原則。

四、不確定時可以嘗試部分投資或合夥。

五、再次挑戰失敗的項目。

六、不單做適合自己的事，讓自己適應全新事物。

看起來毫無特別之處，但重要的是他實踐這六項原則長達二十年的事實，並且總是銳地感知市場變化，跟隨潮流，進而提高擊球率。意思是不斷改變產業，挑戰新事業是重要的條件。

那麼無間斷地挑戰新產業為何重要，挑戰從運氣的觀點來看就是不斷塗抹油漆的概念，油漆塗得愈多，厚度也就愈厚，當然會更強而有力。換句話說，隨著嘗試全新挑戰的次數愈高，就是反覆經歷運氣的過程，那麼自好運期間得到的幫助次數也會隨之增加。

有人比起挑戰更希望追求安定，將好運用在追求工作與生活的平衡。但如果已經在一間公司工作七年以上，必須審慎思考一下，自己真正想要的到底是安穩，還是躲避挑戰，只想處於舒適圈？倘若真的想要安定，那麼沒有任何問題，但倘若答案為非，你必須再次思考才行。

當我們只單做自己想做的事情，或是不學習其他事物，很快就會活在淘汰的時代。因此我們必須不斷追求新知。

然而我們所需的社會性學習無法從學校習得，學校只能學到基本功與社會模式，實務內容必須經由社會才能學習，在這樣的社會裡，若是本人不面對挑戰，那麼將無法真正得到收穫。