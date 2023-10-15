好感度和能幹程度 哪一個更重要？

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那些「不重視聊天」的人其實很吃虧，我以前在當記者時，也屬於這種吃虧的人。

我以前深信，「有時間聊那些沒營養的事，還不如認真工作，建立自己很能幹的形象」，根本不認為聊天有什麼意義。

●「好感度」和「能幹程度」，哪一個更重要？

評價一個人時，「好感度（Likability）」和「能幹程度（Competence）」是兩大基準，也是在商場上打滾的生意人必須具備的資質。

令人遺憾的小花絮

以前，我一直認為工作上最重要的就是「能幹」，所以我相信自己當時是一個相當「惹人討厭的傢伙」。

當時，我周圍的人不要說聊天，甚至彼此不屑打招呼。很多在媒體和廣告業工作的人都誤認為「擺出一副了不起的態度＝能幹的人」，不惜犧牲別人對自己的好感，努力表現出自己「很能幹」。

但是，在學習溝通交流的王道之後，我終於發現這種「一味追求能幹」很危險。

「好感度」和「能幹程度」。

能夠同時兼具當然最理想，但通常認為「好感度」和「能幹程度」很容易相互抵消，其中某一項會比較強，另一項比較弱。

如果問「好感度和能幹程度哪一個比較重要」，日本人仍然認為「冷酷無情，但能幹的強權型」比較好，也就是「能幹程度」更容易受到肯定，但全世界的趨勢完全相反。

在全世界，已經越來越重視「好感度」的重要性。

●「那個人」雖然工作能力差，卻可以升遷的原因

研究顯示，IQ對人生成功的貢獻只有百分之二十，剩下的百分之八十是EQ，也就是同理心和人際關係的能力。

我們通常認為，「聰明」、「能幹」對事業成功很重要，但其實「好感度」對人生更重要……國外有很多學術調查都證實了這件事。

某項由多位行動心理學者進行的研究，將人分為四大類。

①好感度高，工作能力也很強的「受人喜愛的明星」。

②好感度低，工作能力也很差的「無能又討厭的傢伙」。

③雖然好感度高，但工作能力很差的「討人喜歡的笨蛋」。

④好感度很低，工作能力很強的「能幹的討厭鬼」。

兩者兼具的「①受人喜愛的明星」當然最受歡迎，「②無能又討厭的傢伙」惹人討厭，大家對這兩種類型的人的想法沒有爭議，但你希望「③討人喜歡的笨蛋」，還是「④能幹的討厭鬼」當你的同事？

研究結果顯示，挑選「③討人喜歡的笨蛋」比「④能幹的討厭鬼」的比例更高。

「④能幹的討厭鬼」缺乏協調性，以自我為中心，只在意「自己的業績」，會搶別人的功勞，會對自己和組織都帶來負面影響。相較之下，「③討人喜歡的笨蛋」能夠建立良好的人際關係，有助於活化組織的溝通和交流，對凝聚向心力發揮正面影響。

「建立人際關係的能力」比「工作能力」對人生的成功影響更大。

從「上司的好感度更高的人」，比「工作能力強」的人更容易升遷這個令人遺憾的事實，也可以清楚了解這一點。

我以前對自己很沒有自信，默默觀察那些受歡迎的人之後，發現了一件事。

●為什麼好感度決定了人生？

外貌和財力是受人歡迎和喜愛的重要因素，但受人喜歡的人，並非僅此而已，他們身上還具有某些「特別的特質」。

有些人明明並沒有很漂亮，也不是有錢人，卻有很多朋友。

美國心理學會的首席科學官米契・普林斯汀認為，人望可以分為兩種類型。

①社會地位型

因為地位、財產、容貌和所有物而獲得人望。

②好感度型

因為受人喜愛而獲得人望。

研究顯示，幼年的時候，「好感度型」的人容易獲得人望，到了性荷爾蒙分泌旺盛的青春期，「社會地位型」的人更受歡迎。我的確發現，在青春期之後，對外貌、金錢更執著和關心。

普林斯汀指出，隨著社群媒體的普及，很多成年人都像高中生一樣，追求表面的「社會地位型的人望」。

具備「好感度型的人望」的人，在人生中能夠建立更多良好的關係，更容易成功和幸福，但「社會地位型的人望」容易導致虛榮、攻擊性、依賴、嫌惡、絕望和孤獨。

由此可見，好感度型的人望比社會地位型的人望更能夠帶來幸福。

和容貌、財力不同，成為人望關鍵的「特別的特質」，就是能夠像磁鐵一樣吸引他人的「好感度」。

「好感度高的人」更受人喜歡，也更容易獲得成功。最近這種傾向似乎更加明顯。

●聊天也是「好感度製造機」

那些尖酸刻薄藝人容易遭到批評，民眾也希望那些具有領導能力的人要有「同理心」。尤其企業法令遵循持續強化，職場騷擾等各種騷擾問題更受重視，大家越來越無法接受強權手法。

在今後的時代，「和這個人在一起，心情會很愉快。我想和他（她）在一起，一起工作，一起聊天」的「好感度」才是強大的武器。

正因為這個，成為「好感度製造機器」的聊天、談話能力就變得更加重要。