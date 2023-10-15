七成工作來自人脈？賺錢需要「靠關係」

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我為別人打工大約二十年，在八年前自立門戶，成為溝通交流顧問，一路走來，我深刻體會到，做生意的關鍵「認識誰比知道什麼更重要」。

因為我的很多工作都來自直接見面後，「結緣」的人。

●七成以上的工作都來自人脈？

在我生活周遭，那些順利換工作的人，或是創業成功的人，都是先有「緣分」，才順利「開運」。

「賺錢」其實「靠關係」。

據說在美國，有超過七成的工作都是靠人脈介紹而來。

聰明和才華固然重要，但「關係」的力量往往更加重要。

如果一輩子都在同一家公司的上班族，或許無法感受到「人脈力」的必要性，但是在未來難測的現代生活中，很可能需要轉職、獨立，甚至在退休後成為自由接案的自由工作者。

專欄 全球第一的社長的超強人脈術

「中西」這家公司是生產鑽牙機等產品的製造商，這家公司的老闆中西英一社長是我的朋友，也是一位經營奇才。他在二○○○年就任該公司社長之後，讓產品市佔率躍升為全球第一，讓這家上市公司的市值成長超過十倍。

他的成功關鍵，就在於高度的技術能力，和出色的人脈術。

他從學生時代就熱愛登山，內心充滿了「想見識一下以前沒有看過的風景」這種強烈意願。

他以奮鬥不懈「開創精神」為武器，一年之中，有四分之一的時間在國外拜訪客戶和顧客，和他們深入交談，積極拓展人脈。

「和客戶見面，看著他們的眼睛說話，就能夠同心協力。」

他簡直就像他的公司生產的鑽子，用這種方式在厚實的國境之牆鑿洞。

他用實際行動證明，人脈力是實現「全球第一」這個目標的關鍵。

●阿德勒心理學告訴我們，人類幸福的「三大條件」

和他人之間的緣分、人際關係不僅對工作很重要，也對個人健康和幸福感有重大影響。

無數項研究結果顯示，「和他人之間的關係」決定了一個人的幸福和健康。

很受歡迎的阿德勒心理學提到，人類的幸福必須具備三大條件。

①接納自己——接受自己原來的樣子。

②信賴他人（歸屬感）——和身邊的人建立信賴關係。

③貢獻感——認為自己「對別人有貢獻」的感覺。

由此可以發現，和他人之間的關係，對幸福產生了重大的影響。

人脈、緣分、人際關係決定了人生的成敗。這種說法一點都不誇張。