台灣工具機暨零組件公會18日會員大會 聚焦經濟趨勢、電費優惠等議題

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全球經濟景氣差，俄烏戰爭還未平息，以巴衝突又起，企業投資轉趨觀望，連帶影響台灣工具機業新接訂單。台灣工具機暨零組件公會理事長陳伯佳18日首度主持會員大會，將聚焦整體經濟發展及趨勢、台電說明實施供電設備維持費優惠措施，新離尖峰時間電價。

許多機械業在出口連十黑之後，面臨客戶下單卻不拉貨，新訂單又進不來，經濟部4月1日又調漲電價，平均漲幅11％，大呼吃不消，透過台灣機械工業公會正式行文給經濟部，建請台電電價減半收費，碰了台電軟釘子，無功而返。

台灣工具機暨零組件公會理事長陳伯佳接續發聲，9月1日還帶理監事拜會經濟部長王美花，在電費減收等議題，尋求政府援助。事隔不到兩週，台電公布，為協助受景氣影響的產業，只要2023年上半年用電衰退10％以上，可申請降低契約容量，回溯至今年元旦起算為期兩年，原本收取「供電設備維持費優惠措施」，可打2折，近5萬戶受惠，涵蓋紡織、塑膠、金屬、機械設備業及自行車等30類行業。

工具機公會試算，以200KW/H為例，業者每月可省56萬元固定費用；預計兩年後，景氣恢復，企業要恢復原契約用電的供電維持費100多萬元。工具機公會有鑑於許多會員廠商，並不清楚新制下的台電新離尖峰時間電價，邀請台電台中區營業處課長江惠娟說明。

美國升息、俄烏戰爭引發全球通膨，政府又禁止台灣工具機銷往俄羅斯及白俄羅斯，台灣工具機前三季出口值19.79億美元，年減11.40％。沒想到，日本工具機業挾日圓兌美元匯率貶值勢，大幅拉近與台灣廠商價差的競爭優勢，近期調降報價逾10％搶單，讓台灣工具機業更是腹背受敵。

工具機公會希望讓會員廠商更深入了解當前全球經濟情勢，特別邀請中華經濟研究院副院長王健全，以「整體經濟發展及趨勢」為題，進行專題演講，替業者解惑。