預期韓國央行利率連六凍 基準利率維持3.5％不變

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

韓國央行預計10月19日召開貨幣政策會議，鑑於韓國經濟成長減速和家庭負債飆高，市場預期韓國央行持續按兵不動，連續六次例會將基準利率維持在3.5％不變。

由於經濟成長展望低迷和通膨顯露降溫跡象，經濟學家普遍預期，韓國央行繼續將基準利率保持在3.5％，連續六次例會維持利率水準不變。

韓國經濟飽受出口萎縮和消費者支出疲弱衝擊，9月出口年減4.4％，連續12個月下滑，歸咎於大陸和全球其他國家需求疲軟，以及IT產業復甦遲緩。在此同時，高利率和高通膨打擊國內消費。

韓國央行亦關注家庭負債攀升問題。8月銀行流通在外的家庭貸款激增6.9兆韓元，創下2021年7月以來最大增幅，並連續五個月攀升。

韓國通膨率由去年7月的24年高點6.3％逐步降溫，但近2個月通膨有回升之勢，支撐央行將利率維持在限制性水準一段時間。9月消費者物價指數（CPI）年增3.7％，高於8月的年增3.4％，反觀7月數據僅2.3％，寫下25個月新低紀錄。

新韓證券（Shinhan Securities）固定收益分析師Ahn Jae-kyun指出，近期公債殖利率大幅躥升，而且例會前2周出爐的通膨數據高於預期，央行的鷹派立場不太可能軟化。

韓國央行總裁李昌鏞日前在世界銀行與國際貨幣基金（IMF）年會場邊表示，穩定物價是央行的優先要務，而非經濟成長。預期今年底前通膨將下滑至略高於3％，明年底前可望回落至2％目標。