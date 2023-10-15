陸第三季GDP成績單18日揭曉

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眾所關注的大陸第三季GDP成績單將在18日揭曉。由於8月份部分經濟數據優於預期、9月製造業採購經理人指數（PMI）再度重返擴張區間等因素，多家機構已先後上調大陸第三季與2023年全年GDP年增率預測。不過房市低迷、房企債務危機仍是影響接下來復甦步伐的關鍵。

大陸統計局將在18日公布第三季GDP年增率、9月份規模以上工業增加值、城鎮固定資產投資、社會消費品零售總額、失業率等宏觀數據。

隨著大陸持續加碼各項救市政策，加上先行指標的9月官方製造業PMI為50.2，為3月以來再度回到擴張區間，多家機構也先後上調經濟增長預測。

野村日前將大陸今年第三季GDP年增率從3.7％上調到4.1％，第四季增長從4％上調至4.3％，全年GDP增長預測從4.6％上調至4.8％。野村認為，受惠於多項政策逐漸收效，大陸9月經濟增長料趨於穩定。但野村也直言，大陸經濟數據回穩有可能只是表面跡象，未來幾個月宏觀經濟可能保持低迷甚至惡化，主要是出口疲弱、房地產行業不振、私營部門信心較弱等因素。

另外，澳盛銀行日前也將大陸今明兩年的GDP增長預測分別上調0.2個百分點，來到5.1％及4.2％。該行認為，受政策加持，大陸經濟出現更多回穩跡象。預計官方將推出更多促增長政策，包括再降息、繼續提振房地產措施等，預測第四季經濟將繼續改善。摩根大通同樣將大陸今年GDP增長預測上調0.2個百分點來到5％，符合今年全年5％左右的增長目標。

德意志銀行則認為，大陸官方持續的逆週期調節下，大陸經濟有望在今年第三季觸底並蓄積反彈動能。該行預估今年第三季GDP增長4.6％，第四季增長5％，全年GDP增長將達5.1％。不過德意志銀行在7月時預估大陸今年經濟增長為5.3％。

但也有機構抱持謹慎看法。世界銀行最新報告指出，大陸債務危機和房地產疲軟仍拖累經濟增長，大陸今年經濟增長率預估仍維持在5.1％，但將明年預測由4.8％下調至4.4％，主要是受到房市低迷影響。