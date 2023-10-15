主廚說食體驗創新演藝 理想大地開放獨家體驗

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理想大地渡假飯店在餐飲上再度推陳出新，飯店知名的五星主廚聯手五大原民廚師，以中央山脈的野味、太平洋洄瀾的海鮮聞名的陶甕百合春天，在理想大地的豐之谷「湖光山舍」上演一場，結合五感精彩萬分的《慢食光饗宴》。

理想大地渡假飯店再次突破餐飲業界界限，著名五星主廚聯手五大原民廚師於10月13日，打造了一場獨一無二的《慢食光饗宴》。這場宴會將五感饗宴結合視覺、聽覺、嗅覺、味覺和觸覺，以食為媒介，創新演藝形式。《慢食光饗宴》在理想大地的「湖光山舍」舉行，融合了花蓮的自然美景、藝術人文，以及中央山脈和海岸山脈的獨特地理位置，讓人仿佛置身夢幻之中。

「湖光山舍」特別以原始自然的裝置和原民風格的麻布裝飾，搭配當地原住民食材和手工製作的器皿，呈現出原鄉原味、大山大海裡欣喜豐收中節慶愉悅的氣氛。宴會場地內設有理想大地特色的實木餐桌和椅子，展現出歐式宮廷的優雅風格，讓整個場所充滿獨特氛圍。

隨著夜幕來臨，由小提琴現場演奏為《慢食光饗宴》拉開序幕。五星主廚和原民廚師穿著傳統服飾，從產地到餐桌使用花蓮十三個鄉鎮在地食材的典故，結合部落文化以及獨特的烹飪技法，包含從富里鄉的洛神花和糯米､新城鄉的鰹魚､卓溪鄉的紅心芭樂､到壽豐鄉的苦茄、雨來菇等在地特產加上阿美族知名的泡菜，以細緻多元口感來打開豐富的味蕾。整個饗宴總共六道菜包含：用椰子殼盛裝的《佛手瓜綠彩湯》，《螯蝦佐刺蔥奶油醬》、二選一的主菜《小米酒燒熟成美國牛肉佐焦糖鳳梨》及《炭烤脆皮全乳豬》，主廚現場分享原焰原民部落私廚密技烤乳豬，透過原民廚師特殊的醃製技法7天，再經大火慢烤4小時，才能讓豬外皮金黃酥脆，肉質口感香滑粉嫩且多汁，令人齒頰留香、再三回味。

宴會的另一亮點是主廚使用原民臺灣檳榔鞘展現原民野菜的魅力，經典的《阿美之魂石頭火鍋》，現場演示火烤麥飯石直接入湯，讓客人近距離欣賞與品味原汁原味的正宗洄瀾海鮮，並與主廚互動體驗廚藝。整個宴會以《甜蜜食光》作為完美結尾，將慢食體驗帶入全新的高潮。這場《慢食光饗宴》不僅滿足味蕾，更將五感精彩奪目，完美展現了真正的慢食精神。

理想大地特別於10月20日推出第二場《慢食光饗宴》，邀請更多人參與在地食材的認同體驗一場歡樂、有故事、文化且更貼近土地、是旅行更是品味人生的慢食之旅！宴會專案包含住宿，每房價格為$13,999起，內含西班牙主題房型住宿、迎賓禮、陽光活力早餐、《慢食光饗宴》和應許運河遊艇環湖導覽。東部地區的朋友也歡迎前來訂購宴會，每人價格為$3,000+10%。更多詳情請參閱理想大地官網：https://is.gd/CMjr8E，或搜尋Facebook粉絲專頁「花蓮理想大地渡假飯店Promisedland Resort & Lagoon」。