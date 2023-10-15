15檔價量齊揚股 亂世英雄

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15檔量價齊揚外資連買股

以巴衝突擴大，地緣政治風險進一步升溫，市場避險意識隨之提高，投資專家認為，台股短線震盪機率提高，但仍可望維持偏多架構，建議關注近期獲外資連續回補買盤青睞，股價逆勢收漲，且成交動能增加的「量價齊揚」的個股，包括倫飛、榮運、凡甲等15檔，有望凝聚人氣，延續多頭氣勢。

台股「13號星期五」收黑小跌43點，惟指數仍守住季線之上，且成交量能縮減，顯示調節賣壓不重。惟受到中東戰火蔓延，引發通膨壓力再起擔憂情緒，造成美科技股重挫。

華南投顧董事長儲祥生認為，台股近期展現相對強勁支撐力道，指數也走出一波連續反彈，而地緣政治不確定因素增加，對指數會造成干擾，不過在市場情緒反應過後，仍對後續走勢抱持正向看法，外資籌碼為重要觀察指標。

據統計，盤面上符合13日股價上漲，表現強過大盤，且近一周平均成交量放大，獲外資連買4個交易日，期間加碼千張以上的個股共有倫飛、榮運、凡甲、聯發科、矽格、上銀、松瑞藥、誠美材、大聯大、新日興、台勝科、聯強、興農、工信、瑞昱等15檔，有望維持上攻動能。

榮運法說行情持續延燒，外資連續4個交易日偏多加碼，期間累計敲進11,908張，13日股價上漲4.63％，收在30.5元，公司指出，隨航線陸續復航與國外旅遊恢復，交通車趟次前七月較同期成長約25％，而國際貨運承攬業務也隨著高港七櫃中心8月投入營運，將提高倉儲業務彈性。

此外，中國大陸汽車自主品牌銷量下半年呈現回溫，凡甲為比亞迪相關供應鏈，第二季獲利創下單季歷史次高紀錄，EPS 3.4元，法人預估下半年營收可望持續成長，其中在車用比重放大下，可望優化毛利率表現，帶動下半年營運優於上半年，業績正向。

矽格為半導體封裝和測試代工服務委外供應廠商（OSAT），為台灣最大RF測試廠之一，主要客戶為國內前幾大IC設計廠，且公司已發展共同封裝光學元件（CPO）相關業務多年，主要以測試為主，服務手機IC為主大客戶，近期股價搭上CPO題材，13日重返60元整數大關，獲外資連七日買進。