以巴戰鼓急催 恐慌指數狂飆

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VIX波動率指數今年走勢

以色列對加薩地區發動地面戰蓄勢待發，戰火急升下帶動避險資金湧入，原油與黃金價格13日暴衝超過5％，恐慌指數更狂飆15.7％。

以色列軍方13日要求約110萬北部加薩居民，應在24小時內往南部撤離，準備展開地面攻擊。美國國務院也宣布將安排撤離班機，協助幫助美國人離開以國。以色列國防部則表示，第一批地面部隊已進入加薩蒐集人質情資，邊境坦克大軍也持續集結。

由於以軍地面戰箭在弦上，專家認為，未來一周是這場戰事轉折的關鍵，以軍若發動大規模攻勢、加薩局勢惡化，不僅將導致死傷人數激增，更恐將進一步擴大中東戰火。迄今這場衝突已導致超過3,200人死亡

受到以巴戰火升高，全球金融市場避險氣氛驟增，有恐慌指數之稱的標普500波動率指數VIX 13日急漲15.76％，油價暴漲超過5％，金價也強漲逾5％，白銀則飆高超過4％。

美股三大指數13日開高走低，終場僅有道瓊指數勉強保有漲幅，收高0.12％，標普500與那斯達克指數分別收低0.5％與1.23％。此外，連漲三日的費半指數也下滑2.7％到10月5日以來低位，10年美債殖利率則跌9個基點到4.621％。

New York Life投資公司經濟學家兼資產配置策略師古德溫（Lauren Goodwin）表示，從美國股債市與油價的變動，反映消費者情緒、全球經濟前景與地緣政治衝突已日益惡化。累計一周，國際油價創下一個月最大單周漲幅，其中美國西德州期油13日升破每桶87美元到87.72美元，布蘭特期油又回升到90.94美元，兩者周漲將近6％。紐約期金單日暴漲近60美元，收在每盎司1,941.5美元，漲幅為3.11％，一周以來收高超過5％，為近7個月來表現最佳一周。

美股方面，摩根大通、花旗與富國銀行13日繳出強勁財報，一度帶動銀行股走高，摩根股價曾大漲5％，創半年來最大盤中漲幅，但收盤漲幅收斂到1.6％。早盤密西根大學曾發布10月消費者信心指數初值，結果下滑到63，針對未來一年通膨預期更是升至3.8％的5個月高位。