深化中俄金融合作 習普將會面 聚焦本國貨幣結算

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中俄近年雙邊貿易額

普丁總統普丁將前往北京，參與中國17至18日在北京舉辦的「一帶一路」國際合作高峰論壇，並與中國國家主席習近平會面。雙方屆時將討論推動本國貨幣結算事宜，顯示金融議題將是兩國合作重點。

俄羅斯衛星通訊社14日報導，普丁13日受訪時表示，這次他出訪中國主要議題，是習近平的「一帶一路」倡議下相關合作，「這是場大型盛會，俄中兩國會討論很多議題，希望時間能夠用」。

普丁強調，俄羅斯與中國在合作關係裡沒有任何矛盾，反而是能相互協力配合。俄中關係目前仍在快速發展，今年兩國的雙邊貿易規模，肯定會達到2千億美元。

除了雙邊貿易額持續飆增，普丁指出，本國貨幣結算的規模增長也很快，因此金融關係將是他此次訪中討論主要合作方向，希望進一步刺激本國貨幣結算。同時，俄中還將探討能源領域新路線，充滿前景的高新技術也值得關注。

新冠疫情期間、尤其是2022年初烏克蘭戰爭爆發後，俄中兩國貿易額急增。根據中國海關總署數據顯示，今年前三季中俄貿易額已達到1,764億美元，年增29.5％。其中俄羅斯從中國進口成長56.9％至814億美元，出口中國則成長12.7％至949億美元。俄羅斯外交部此前表示，中俄之間以國內貨幣結算的比例已經超過8成。

2022年中俄貿易額增長29.3％逾1,900億美元，今年前三季中俄貿易額增速與去年全年大致相同。另外，俄羅斯向中國進口成長最大的商品為車輛及消費電子產品，由於中國新能源汽車發達、物聯網等技術有一定基礎，本次論壇上雙方可能針對相關事宜討論能源發展方向。