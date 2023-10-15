也是ChatGPT的用戶 中華電信總座林昭陽要打造自己的生成式AI

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林昭陽在中華電信任職長達36年，從研究員到總經理，深感資通訊進展神速，因此中華電信將加速建立自己的算力，打造自己的生成式AI。

任職中華電信長達36年的林昭陽，在今年7月7日正式接任總經理，而中華電信也是他人生的第1份工作。

根據《財訊》報導，今年初，OpenAI推出ChatGPT一夕暴紅，短短兩個月即登錄上億用戶。林昭陽接受《財訊》專訪，興奮地分享去年底他就發現了這個程式，成為全球前100萬用戶，不僅請ChatGPT幫忙寫程式，之後由他自己驗算果然可行。

研究員起家 參與多項自建化系統建置

如此熱情擁抱AI浪潮，是因為林昭陽從大學以來至博士班都是念資訊工程。他大學時期即接觸當時少見的IBM 360 Mainframe大型電腦，自己也組過一台類Apple II。就讀碩士期間，他與指導教授討論後決定研究專家系統（expert systems），這是最早的人工智慧電腦系統，也是林昭陽學習AI語言的起步。碩士畢業，林昭陽已經精通十幾種電腦語言。

《財訊》報導指出，有了這樣的背景，林昭陽1987年進入中華電信研究院的前身交通部電信研究所擔任研究員，後轉任基層程式設計師；之後參與了中華電信從紙本走向電子資訊化的多項重要任務，包含一個大型訂單系統以及一個行動商務帳務系統。

林昭陽回憶，當時要把數據專線、PSTN、ADSL電話網路、老世代寬頻網路等訂單與客戶服務等資料電子化，寫程式把系統建置起來，這套系統花了兩三年建立，節省了許多人力；否則以前都要靠人工紙本的方式，調定查測後歸檔。

在訂單系統建立好了之後，林昭陽又被交付改造帳務系統的任務。「我們是一針一線去縫補起來。」他向《財訊》表示，中華電信自行開發市話帳務批價與行動電話營運暨帳務管理系統，從第1代行動通訊到5G，這一套使用30年的系統不斷被訓練、優化，陸續導入X86平台外，資料庫也換成開源系統，迄今服務著1000萬名行動用戶。

財政部大案 軟硬體人才動員精進系統

對於林昭陽來說，更艱鉅的挑戰是財政部的「賦稅資訊系統整合再造」標案。當時任職於電信研究院的林昭陽，被時任董事長呂學錦找來擔任這個專案的系統開發團隊總負責人。「你知道嗎？我們都不懂稅法啊，什麼貨物、菸酒、遺產、贈與、證交稅、營所稅、綜所稅等等。」林昭陽難忘當時的種種難關。

《財訊》分析，為了轉型，中華電信2007年成立了企業客戶分公司，往資通訊業務發展；當財政部2009年釋出該30億元的標案時，儘管比預期的價格還低，但在策略性目標考量之下，中華電信經營團隊依然決定全力以赴。

中華電信於8月成立AI 2.0企業策略委員會，目標要扮演各行各業數位轉型的最佳賦能平台。圖／財訊雙週刊提供

林昭陽帶領團隊花3個月的時間備標，每天都關在台北市信義路總部的12樓；早上看財政部的徵求建議書，將財稅系統需要的架構了解清楚，到了晚上的時候，找了老師上課解說稅法，最後完成了多達20冊的提案報告書。參與備標的中華電信經營規畫處協理耿介信說：「提案時，林總經理花了36分鐘講了100多頁簡報。」

「然而，成功得標之後，只高興1天，卻痛苦3年。」林昭陽難掩無奈，向《財訊》透露「我們從來沒有幹過乙方，從來就只是甲方，以前在公司內部，程式寫不出來，測試不過，計畫都可以調整的，但財政部是不能調整的，還會被列管，更嚴峻的考驗是『隔空把脈』。」

林昭陽解釋說：「因為涉及重要的賦稅資料，財政部不讓我們碰他們的資料庫，所以進行轉檔的時候，就不知道哪裡出錯，為此必須準備一套系統性的方法、工具去執行比對，之後由財政部告知哪裡出錯，再進行修正。」

《財訊》分析，為了這個標案，中華電信動員資訊軟體與工程硬體的人力超過600人。終於在2012年讓這套系統正式上線，並沿用至今。林昭陽透露，新系統上路隔年，國稅局稅收增加100億元，正是中華電信用AI建立營所稅、綜所稅、營業稅等風險系統，讓查稅人員更有效率。

隨著政府積極推動數位轉型，往後財政部衍生出其他賦稅相關大大小小的案子，像是個人綜所稅的電子申報系統、電子發票系統，甚至是外籍旅客退稅系統，都由中華電信成功拿下，累積創造了上百億元的營收。林昭陽認為，如果沒有11年前這個案子，中華電信就無法順利轉型成為大型資訊系統整合商。

跟科技賽跑 打造中華電的生成式AI

《財訊》報導指出，完成這個標案之後，林昭陽在中華電信的經歷更加豐富，在蔡力行擔任董事長時，被指派擔任新竹營運處總經理。其間讓他難忘的是iPhone 6開賣的那1年，在門市陪伴排隊的客戶直到晚上。還有接掌南區分公司總經理的時候，他負責彰濱百萬瓦太陽能案場建置，每星期都會去監工。他笑說，台中以南大概只剩下太平島沒去過。

林昭陽強調，過去十幾年來，中華電信以AI技術開發演算法，已成功應用在車牌辨識、遠距醫療、智慧安防、科技執法、人流人潮分析、聲音濾淨、精準行銷等等方面。邁向AI 2.0，林昭陽非常認同廣達董事長林百里說的「AI即國力」，因此中華電信也將加速建立自己的算力，打造自己的生成式AI。他接任總座之後，就於8月成立了AI 2.0企業策略委員會。

根據《財訊》報導，在中華電信任職36年來，林昭陽深感到IT（資訊科技）的變化與發展遠比CT（通訊科技）還要快。今年年初，他率領17位高階主管一起考取AWS雲端證照。他直呼，AI生命週期很短，新興的中型開源語言模型如雨後春筍般冒出，每個月都有新變化。

熱愛科技新知的林昭陽，相信能讓中華電信領先布局雲端與AI等創新應用，也能以他擅長的資訊背景，朝向數位生態系賦能者的願景邁進。

（文／楊喻斐）

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