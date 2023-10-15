台積電19日法說會 法人關注財務體質

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台積電將於19日召開法說會，市場除聚焦在AI、CoWoS等熱門議題，近期外資分析師直指台積電財務體質弱化，也成為法人關注的新焦點。市場專家指出，由於對總經環境和全球消費性電子產品需求疲軟的擔憂，台積電自6月高點以來，下跌超過1成，市值蒸發720億美元，本次法說會內容動見觀瞻，要密切留意管理階層釋出的新訊息，研判未來趨勢。

地緣政治風險持續升溫，海外布局及美中科技戰進程也是市場矚目另一大重點。先前釋出的訊息來看，日本熊本廠完工進入倒計時，已有工程師攜家帶眷抵達日本，年底前將製造設備裝機，待架設產線完畢後，估計2024年底開始量產。而美國廠進度依然面臨考驗，兩地區文化磨合、延攬高階人才等都是挑戰。

由於AI相關業務的延續力，是未來科技業成長重中之重，台積電為輝達、AMD等晶片製造商高度仰賴的晶圓代工業者，眾多法人把目光擺在台積電，做為AI前景的指標之一，關心來自AI的營收占台積電比重目標，及CoWoS產能擴張規劃是否維持不變。法人預估，台積電CoWoS產能年底將擴充至每月1.6萬片，2024年底則擴充到每月2.4萬片，顯示需求強勁。

時序進入第四季，市場也開始預測2024年需求，期待從本次法說會上，一窺新年度半導體產業的展望。法人認為，明年第一季台積電可能微幅增長，不過隨著PC換機潮帶動，第二季有機會顯著回升。至於下半年，則需要進一步觀察市場需求，估計產能利用率將恢復至85％以上的正常水準，並有機會達到9成，主要受惠Apple、高通、聯發科等客戶N3E的營收貢獻。

台積電因先進製程的獨特性，使其成長性優於同業，且不論各家系統廠、CSP業者對AI的需求不同，無論採NVIDIA、AMD的產品或自行設計ASIC，台積電均為投片的首選。法人依目前訂單情況來看，第四季合併營收預估季增5％～10％，全年的目標將可順利達成。