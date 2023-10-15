張忠謀談台積 半導體共組同盟 是成功關鍵

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台積電創辦人張忠謀14日指出，台積電與英特爾仍為競合關係，要挾規模經濟及平台優勢，持續維持領先地位。張忠謀強調，台積電成功的祕訣在於研發的投入，以及與供應商、客戶維持密切的關係，共組大同盟（Grand Alliance）大打團體戰。

值得注意的是，張忠謀對20～30年後台灣半導體是否持續領先，提出了他的觀察。他說，人才是台積電的另一優勢所在，只是整體經濟的發展，半導體製造環境將漸趨嚴苛，台灣有可能會變得跟現今的美國一樣，因為再也沒有台灣設備工程師，願意半夜12點on-call，屆時將會是誰來取代台灣地位，或許是印度、越南、印尼，仍尚未可知。

張忠謀並分析台積電的成功因素說，主要來自於經驗曲線的積累，無論是在建廠、製程的優勢，都是一步一腳印的經驗傳承。這是他50年前在德州儀器時，從貝恩資本身上所學到的重要一課，也是目前台積電領先的祕訣。他並且以晶圓片產出增加、便能降本增效為例，呼應規模的重要性。

張忠謀進一步指出，台積電R&D一年約投入50億美元，雖然不及競爭同業，但台積電專注在晶片的製作，還有大同盟的概念，不僅是供應商，也包括所有客戶以合夥的態度，共同精進半導體製程。

張忠謀相當強調平台的重要性，並以夫人張淑芬慈善基金會協助人才就業的平台為例說，幫助偏遠地區媒合偏鄉小孩，以及缺工企業，目前已和50幾家企業合作，協助700個孩童找到工作，若沒有平台奧援，這將變的很不容易。

提到全球布局時，張忠謀說，1996年的Wafertech，曾經是他的夢想，然而後來變成噩夢，如今那個美麗的夢想，由現在的台積電實現。他認為台積電已今非昔比，人才、技術都比當時強很多，並且better prepare，暗指美國廠將能順利完成。