地緣政治當前 家族辦公室搶摘星

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地緣政治挑戰企業布局、家族財富的妥善配置，亞洲「家族辦公室」生態系快速擴張發展，新加坡由於政府提供法規優惠，富豪們也視為資產相對安全的地方，新加坡因此成為家族辦公室設立的熱門地點。

根據新加坡金融管理局MAS統計，新加坡的家族辦公室數量，從2020年底的400家，到2022年底已倍增至1,100家。PwC調查也顯示，有54％的全球家族辦公室，計畫未來五年再增加在亞太地區的資產配置。

法國巴黎銀行財富管理亞太區執行長滕雅諾（Arnaud Tellier）在本報獨家專訪時亦表示，政經環境激烈變動迫使高資產客群在亞太區必須「有效作為」，私人銀行客戶、家族辦公室目前的最適作法是在以香港為資金管理總部（HUB），把新加坡銀行財管帳戶開設完成，而台灣的境內資產要和境外資產加以切割，合法合規在台灣管理，同時以外幣和新台幣作配置。

滕雅諾認為，台灣高資產財管服務已因客戶需求及環境變動而加快升級。據了解，在台外銀、財管2.0的本國銀行，正在結合台灣的投信業者開發以基建、綠能為投資標的等私募基金、外幣結構型存款等今年來大為熱門。

資誠和KPMG近日不約而同針對客戶發布赴新加坡設立家族辦公室的相關報告。資誠家族及企業永續辦公室主持會計師洪連盛指出，對地緣政治風險敏感的高資產客戶來說，申請新加坡基金稅收優惠計畫是投資與移民上選。

洪連盛表示，家族企業是否需要家族辦公室，取決於財富規模和複雜性，許多家族選擇新加坡做為家族辦公室的所在地，除了考量稅收制度、金融監管或政治經濟穩定等因素，語言、文化或居住條件與台灣相似也是關鍵。 另外，勤業眾信2023年台灣私人暨家族企業調查，預計未來五年增持理財商品，以外幣最受青睞，逾4成受訪者選擇；另類投資方面，3成選綠能，僅1.9％預估五年內會增加投資虛擬貨幣。

台灣家族企業在資產配置上，仍以現金（存款）、基金、股票和債券等傳統投資為主，占比達43％；在另類投資方面，則以房地產和創業投資最受家族領導人喜愛，分別占比45％和36％。