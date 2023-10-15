美國製造優先 台積挑戰嚴峻

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台積電創辦人張忠謀14日出席台積電運動會時語重心長的指出，半導體全球化蕩然無存，未來國家安全至上，台積電面臨的挑戰將更加嚴峻。他直指美國的競爭對手，坐擁地緣政治優勢，加劇台積電海外擴廠的競爭環境。

而運動會後，卻傳來台積電龍科三期建廠計畫生變的消息，引來各界高度關注。台積電發言管道對此僅回應：目前正值法說會前的緘默期。

台積電14日舉行運動會，暌違三年，今年納入海外廠區，包括創辦人張忠謀、董事長劉德音、總裁魏哲家在捲土重來的運動會上宣布，發放每人1.6萬元的特別獎金，以台積電在台員工總數約5萬人計算，發出的特別獎金總額上看8億元。

然張忠謀話鋒一轉，對台積電20年後的競爭優勢表達憂慮。張忠謀認為，美國本土的晶圓代工廠享有優勢，主要在於他們熟悉當地的文化、政治環境，這是台積電在海外地區擴廠首先面臨的衝擊。張忠謀指出，英特爾執行長季辛格連續兩年出現在美國國情咨文場合中，並與拜登進行友好交流，顯示美國製造、美國優先，將為台積帶來更多挑戰。

不過，在逆全球化過程中，競爭對手迄今仍未建成任何一座晶圓代工廠。主要係現在蓋廠的成本愈來愈高，另外在往更先進的製程發展，從廠房設計初始便是考驗開始，台積電擁有豐富的經驗積累外，與供應商、設備廠緊密合作，將是未來能勝出關鍵。

以往，季辛格以台灣不是穩定的地方為由，期達到爭取美國製造之目的，然而目前英特爾兩座晶圓代工廠位處以色列，率先面臨不穩定的政治局面。張忠謀認為，巴以衝突對英特爾影響不會太大，對半導體供需亦同。

而在護國神山熱鬧一天之後，下午傳出台積電龍科三期建廠計畫生變的消息，龍科三期反土地徵收自救會爆料，台積電放棄設廠，後續似乎還有其他廠商進駐。建廠計畫丕變在台積電法說會舉行之前，吹皺一池春水。