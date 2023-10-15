台股拚上萬七 聚焦三大關鍵

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台股攻萬七關注三焦點

國際買盤回流，力挺台股近期走出一波反彈走勢，指數大漲逾500點，且站回所有均線。法人認為，目前正值大盤向上挑戰重返「萬七」大關之際，須留意以巴衝突後續發展、美債殖利率走勢，以及台積電法說三大焦點，牽動資金動向。

台股雙十連假後上演「光輝行情」，指數最高攻至16,825點，往上面臨前高16,920點及萬七整數關卡，惟受到以巴衝突升溫，美科技股回檔壓力加大，台新投顧副總黃文清認為，在買盤轉趨觀望下，大盤短線震盪機率較高，要留意地緣政治風險是否進一步擴大，造成國際油價強勢上漲，引發通膨再次升溫隱憂。

另外，美9月CPI年增率持平8月的3.7％，且月增率0.4％、高於預期0.3％，使市場擔憂通膨黏性，將迫使聯準會維持高利率更長時間，壓抑美股表現，美債殖利率劇烈拉升，法人研判，中東地區衝突短期內可能帶動避險美債買盤，但長期可能使得全球油價與通膨居高不下。

統一投顧董事長黎方國則認為，雖然近期美債殖利率波動劇烈，且以巴衝突與油價上漲議題，持續對股市帶來干擾，但以巴兩國非石油主要生產國，預期目前對全球原油供需影響有限。

而美國就業供需持續改善，幫助薪資增速創兩年多來新低，加上政策效果的滯後性，預期Fed在 11月會議將保持按兵不動。接下來由美金融股領頭揭開財報季登場，企業獲利展望正面，市場短線反應利空消息後，仍相對看好行情表現。

另在台積電運動會上，創辦人張忠謀表示「地緣政治讓台積電未來挑戰更大」看法，而「權王」將於19日召開法說會，公布第三季財報及未來展望為重頭戲。

群益投顧總經理范振鴻認為，在匯兌收益增加之下，台積第三季財報可望優於財測，對於後續產業發展、AI、HPC等先進製程需求，以及今年資本支出規模預期等將是外界聚焦議題，是否呈現利空鈍化，外資持續回補為影響股價表現關鍵。