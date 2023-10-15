雙資行情蓄力 權值、政策股看旺

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台股在雙十連假後獲得外資買盤回籠，波段加碼逾400億元，推升指數表現，而投信13日雖終結連48買超紀錄，但整體來看，市場預期仍以偏多操作為主要策略，法人看好雙資回補行情有望延續，首重電子、金融權值股，及政策題材股為買盤布局焦點。

外資13日賣超台股60.85億元，累計10月以來仍是維持正數，加碼10.04億元，市場關注以巴衝突可能導致避險買盤再度流往美元資產，後續中東戰事發展將成資金流向重要關鍵。

不過，本土大型投顧法人認為，以巴衝突雖然使得油價上漲將難以避免，但市場反應避險情緒升高，並未過度恐慌，建議仍以保持平常心看待。市場預料，外資在短期評價修正，搭配全球景氣復甦、企業獲利回升預期下，年底前還有回頭加碼布局機會。

另外，投信今年以來一路扮演支撐台股的重要角色，隨著時序進入第四季，選舉行情展開，第一金投顧董事長陳奕光指出，除了內資活水持續挹注台股，從政策面來看，還有新、舊制勞工退休基金700億元活水及後續其他專案，有利台股後續上漲表現。

另外，目前大盤已攻上所有均線，多頭行情預料將延續，在短期利空消化過後，研判台股將有高機率攻上萬七關卡，選股方向可以留意投信積極持續買超的相關個股，具投信認養題材，上漲攻勢有望延續。

展望後市，法人指出，後續大盤量能必須維持於5日均量之上，才有利於指數續攻，其中，AI概念股表現將是關鍵指標。