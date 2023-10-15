以巴戰 3投資對策見招拆招

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以巴戰爭下三類投資人投組建議

以巴戰爭開打，市場資金轉向，黃金和美元等避險資產受到青睞，也為第四季投資市場投下了變數。彙整五大投信為三類投資人獻策的內容，對「保守型」來說，「美債、金融債」是不錯的選擇；穩健型則以「多重資產基金、高股息ETF」最穩紮穩打。至於積極型投資人，則是以主題型基金（像低碳、智慧城市）、單一區域股票基金（台股、美股）為首選。

中信投信表示，中東衝突爆發雖對金融市場影響有限，但目前局勢動盪尚未明朗，短線上，建議保守者可配置部分美債ETF進行股票部位避險；積極者可以台股高股息ETF為主。

永豐投信指出，因明年進入降息趨勢未變，保守者建議以相對安全的美國投等債基金作為布局核心，有助於穩住長期收益；積極者可以同時配置高股息及低碳趨勢的ETF，高股息ETF可發揮跟漲抗跌的特性。

安聯投信表示，市場對今明兩年企業獲利預期，轉趨穩定。隨著利率步入轉折的過渡期，建議以強化美國收益與短債的複合債策略應對，亦即以短年期債券以較低波動度提供具吸引力收益；另考量投資長天期債券有資本利得空間，可採複合債策略在收益及資本利得間取得平衡。

新光投信建議，穩健者可布局股債混合的全球多重資產基金，駕馭股債波動；保守者可鎖定全球債券基金，掌握高殖利率兼顧資本利得報酬機會，至於積極者則建議持續掌握第四季台股主動型基金，先搶一波台股反彈財。

群益投信指出，第四季可採「收益導向」像金融次順位債基金、投資級電信債ETF優先布；選擇「潛力市場」包括東協、陸股基金；搶「高息優勢」如：台股高息ETF。