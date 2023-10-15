交屋入帳高峰 營建股業績大豐收

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營建類前三季營收創高指標股

政策頻頻打房，總體房產市場也由熱轉溫，但受惠3～4年前搭上房市大多頭列車，頻頻熱銷的預售案，最近紛紛完工交屋入帳，使得部分營建股業績大豐收，包括潤隆、皇普、愛山林、興富發等個股，前三季累計合併營收飆出史上新高，法人預期，合併稅後純益也可望繳交出亮眼的成績單。

潤隆今年大豐收，在「樹禾苑」加入完工挹注行列，加上「新橫濱」、「國家大院」、「竹科潤隆」持續交屋挹注，9月營收噴井，單月達77.15億元、年增410.65倍，第三季營收169.43億元，前三季累計營收達244.67億元、年增25.06倍，同步刷新史上3項新高紀錄；上半年EPS已達4.9元，法人推估，第三季每股獲利可望挑戰9元，前三季EPS應有突破1個股本實力，堪稱營建股獲利成長幅度最高的大黑馬。

皇普受惠「皇普雲鼎」交屋挹注，前三季營收達18.5億元，超越去年全年營收17.29億元，也刷新史上新高紀錄，全年獲利可望持續成長。

至於興富發，今年雖然因為台中施工中工地5月爆發工安意外，台中多筆工地一度被勒令停工，再加上缺工嚴重，使得今年原本預計完工交屋的新案，紛紛遞延，目前確定會在今年完工交屋的新案，只有「TOP環球經貿中心」；不過，去年度完工個案今年仍持續入帳、新成屋持續銷售，再加上持股5.89％的潤隆，回饋給母公司可觀的合併營收，使得興富發業績仍能逆勢成長。

興富發9月合併營收大幅噴出，單月達84.19億元，比去年同期大幅成長1.88倍；合計第三季營收，達201.72億元；前三季營收達370.02億元，比去年同期激增2.03倍之多。法人預期，第三季獲利成績也可望逆勢衝高。

愛山林手握三重「都廳大院」、「新竹帝寶」等暢銷大案，加上自建案完工挹注，推升前三季營收達54.2億元，也刷新史上同期新高紀錄。