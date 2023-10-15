Q4趨吉避凶 平衡配置股債ETF

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美國公債殖利率維持高檔，推升債券吸引力，股市則因高利率環境的負面影響，處於區間震盪格局。投信法人建議，市場波動難掌控下，投資人可平衡配置股債ETF，有助降低投組波動度，在股票ETF上，中信、永豐、國泰、群益、台新等五大投信清一色推薦「高股息ETF」；而債券ETF以「投資級債、20年美債」呼聲最高。

中信成長高股息ETF基金經理人張圭慧表示，台股受惠於AI概念股上漲，帶動持有相關成分股的高股息表現亮眼，近期雖漲多拉回整理，但後續在新應用帶動下，長期趨勢仍持續向上。債券ETF方面，長期布局可先尋求產業前景佳、違約率較低，適度拉長存續期，有望創造更佳的高息收機會，投資人應衡量自身資金佈置、分批進場。

永豐投信量化暨指數投資部副總林永祥表示，股票ETF可關注具備長期低碳趨勢的永豐低碳高息ETF並搭配成分股以金融、傳產為主的永豐優息存股，兩者組成月月領息的黃金組合，更能同時掌握電子、傳產及金融三大產業成長機會。

國泰投信ETF研究團隊分析，回顧近十年台股大盤表現，第四季平均報酬達4.5％，正報酬率達9成以上，優於其他季度表現，且各類股都有輪動的機會，是布局台股的好時點。

群益投信ETF及指數投資部副總張菁惠表示，建議第四季可採股5債5配置，看好台股ETF表現，債券ETF方面，建議挑選美債ETF。台新投信建議第四季股債基金比採七比三。