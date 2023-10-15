三劇本推演 以巴戰全球難逃

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以巴衝突三情境沙盤推演

隨著以色列將對加薩展開地面戰，以巴衝突再度升級，全球最大對沖基金橋水創始人達利歐（Ray Dalio）預測，這場衝突演變成為涵蓋大國在內的世界戰爭機率，已從35％升高到50％。相對此一悲觀的預估，經濟學家認為以巴衝突一旦升高，可能會出現三種情境，儘管都將對全球經濟、通膨造成影響，但程度將按嚴重性有所不同。

第一種情境：衝突僅限於加薩地區。由於戰火並未蔓延到巴勒斯坦領土以外，對油價與全球經濟影響也最輕微。不過，美國一旦藉此對伊朗石油實施更嚴格制裁，油價每桶可能上漲3到4美元。儘管如此，對於全球經濟與通膨的衝擊依然有限。

第二種情境：衝突擴散到黎巴嫩與敘利亞，實際上也演變成為伊朗與以色列之間的代理戰爭。在該情況下，將升高以色列與伊朗直接衝突的可能性，進而推高油價。例如，2006年以色列與真主黨的戰爭中，當時油價升高5美元，若換成今日，同樣舉動將使油價大漲1成到94美元左右。

至於明年全球經濟成長率也將將因此減少0.3個百分點、約3千億美元產能損失，進而使得2024年全球經濟成長率放緩到2.4％。此外，油價上漲還將促使全球通膨率上升約0.2個百分點，使得通膨率將維持在6％的高位，並迫使全球央行必須延長貨幣緊縮的時間。第三種情境：伊朗與以色列的直接交戰。儘管該情景的發生機率很低，但也是最危險的情況。假若兩國真的爆發衝突，最糟將引發全球經濟衰退、油價狂漲與風險資產崩跌。

由於全球約五分之一來自中東地區，油價將受戰事影響而暴漲，雖然漲勢不會像1973年般如此瘋狂，但兩國的的戰爭卻可能出現1990年伊拉克入侵科威特的油價走勢，該漲勢若放在今日，將使油價一舉推高到每桶150美元。

如此強勁漲勢，恐令全球央行控制物價的努力在一夕間化為烏有，並將推高全球通膨率在明年攀升到6.7％。至於全球經濟成長率也將遽降到1.7％、全球產出大約減少1兆美元。