中東緊張延燒 氣價衝擊恐超原油

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以巴衝突加劇令中東地緣政治緊張，國際擔心油價狂飆通膨會再惡化，其實天然氣的漲勢更早反映，比原油還漲的凶，歐洲氣價一周內漲幅高達46％，主要是天然氣欠缺備用產能。

自本月7日哈瑪斯對以色列發動突襲點燃以巴戰火至今，布蘭特原油漲6％，但迄今尚未影響全球油市供給。

相較油價漲幅還在個位數，歐洲天然氣價格大漲超過40％。根據S&P Global Commodity Insights，指標荷蘭天然氣交易中心（TTF）即月天然氣期貨，截至10月12日當周收在52.95歐元／兆瓦時，觸及近8個月新高，周漲幅46％。除以巴衝突的地緣政治風險，美國石油巨擘雪佛龍（Chevron）在澳洲的液化天然氣（LNG）工廠，因工人罷工被迫停產，波羅的海海底天然氣管線，疑似遭到蓄意破壞發生外洩。目前以色列能源部以中東戰事升溫為由，要求雪佛龍暫時關閉在海法（Haifa）西岸開發的Tamar離岸天然氣田，鄰近加薩走廊輸往埃及的天然氣管也已關閉。

能源諮詢機構Rystad Energy分析師 Zongqiang Luo指出，這幾處天然氣設施暫停運作，對區域能源平衡多少帶來衝擊，若長時間停擺，可能影響埃及液化天然氣出口。

天然氣價波幅比油價還劇烈，主因為天然氣供應少了備用產能，從俄烏戰爆發後就獲得印證。