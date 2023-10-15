亞馬遜不畏高通膨 Prime Day業績勝去年

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亞馬遜今年第二檔會員購物節在11日落幕，為期兩天的活動締造業績成長，但跟風在同一期間推出折扣的其他零售商卻沒這麼幸運，透露美國消費者在花錢時依然斤斤計較。

亞馬遜全球線上商店主管黑林頓（Doug Herrington）表示：「今年10月的Prime Day業績勝過去年，吸引更多會員上網消費。」

亞馬遜於聲明中表示，10月10至11日活動期間，Prime會員在亞馬遜官網搶優惠一共省下超過10億美元。美國Prime會員在活動期間一共下單超過2,500萬件商品，而最暢銷的商品類別包括服飾、美容、居家用品及玩具。

亞馬遜並未公布10月Prime Day詳細銷售數字，僅表示公司對業績相當「滿意」。然而，往年在Prime Day期間跟風推出優惠搶客的其他零售商，這次卻沒沾到光。

Salesforce資料顯示，今年10月Prime Day期間，美國消費者在非亞馬遜平台的線上消費總額年減1％。Salesforce零售業副總裁卡爾夫（Rob Garf）表示，高通膨依舊壓迫美國人消費能力，令消費者在下單之前花更多時間貨比三家，而數據顯示其他零售商推出的優惠不如亞馬遜有誠意。

但其他市調機構數據相對樂觀。Criteo調查，10月10日Prime Day活動首日，非亞馬遜平台的線上零售額年增38％，且這類平台在10月11日線上零售額也年增42％。