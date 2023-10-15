看好生成式AI 艾蒙拚多角化業務

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艾蒙 小檔案 圖／摘自高通官網

美國通訊晶片巨擘高通（Qualcomm）的全球最大無晶圓廠半導體公司地位被輝達（NVIDIA）搶走後，加上與蘋果關係漸行漸遠，促使高通加緊推動業務多元化。其執行長艾蒙（Cristiano Amon）把未來發展焦點投入人工智慧（AI）和汽車等領域上，尤其看好市場未來對AI將有高需求。

高通9月初推新車載生成式AI功能，並跟亞馬遜雲端服務部門（AWS）建立新合作關係。到目前為止，大量語言模型依賴雲端上巨量數據來生成文章和圖像。但艾蒙認為終有一天，在雲端之外，生成式AI也將會有高度需求。他指出，目前正走向資料中心大量運算出的每一個字都是以AI生成，他認為高通有非常無與倫比能力去運作這些模型，不但能提高性能，還能大幅改善成本。

蘋果目前是高通的大客戶之一，但這種關係在未來存在不確定性，這可能成為促使高通推動多元化的另一因素。目前包括iPhone 15在內的所有iPhone型號都使用高通的數據機晶片，但艾蒙表示，雙方合作可能很快就結束，他甚至不知道明年的iPhone是否還會使用高通晶片。

雖然蘋果在研發自家晶片，但高通仍然是安卓（Android）手機最重要的數據機晶片供應商。高通智慧手機部主管派翠克（Chris Patrick）指出，蘋果占其業務比率已愈來愈小。

過去高通所推出的「分碼多重進接」（CDMA）技術應用於無線和數據產品，讓高通奠定其在通訊領域的霸主地位，擁有逾14萬項專利，現在是全球3G、4G和5G研發的領導者，智慧手機就成為其經營核心，蘋果也是其重要客戶。

但蘋果2017年指控高通沒做任何事就向蘋果收取專利授權金，而對高通提出反壟斷訴訟求償10億美元。幾個月後，高通反過來控告蘋果侵權，雙方到2019年才和解。高通表示，其半導體專利授權占營收比重變少，但半導體業務仍持續成長。儘管如此，外界仍懷疑沒有蘋果等重大客戶後，加上全球智慧手機出貨量可能創10年新低之下，其晶片事業是否還能不斷增長。

高通今年第三季度營收不如市場預期，其6月裁員415人後，目前計劃另一輪裁員行動。高通目前員工總數約5.1萬人。艾蒙認為，並非只有高通面對宏觀經濟困境，包括高通和其對手在內的大量企業都正在調整業務規模。

在智慧手機市場前景不明朗下，高通已把晶片的經營焦點轉向其他智慧型設備上，當中汽車是首要目標。艾蒙形容這是「高通差異化策略裡最大亮點」。

高通推出「Snapdragon數位底盤」是包含晶片、感應器和軟體的一體式汽車數位系統解決方案，以大量語言模型和生成式AI，讓該系統能達到免持方向盤的輔助駕駛。高通還投入虛擬或擴增實境（AR）頭帶式裝置等領域。艾蒙表示，高通是Meta的首選合作夥伴，並且正跟微軟、谷歌和三星電子等科技巨頭合作。雖然很難確知大家何時會購買他們的頭帶式裝置，但可以肯定這是下一個運算平台。

在輝達成為全球AI霸主後，高通大舉投入AI並不讓人意外。艾蒙表示，其實高通早在約十年前就已經致力於AI能力的研發，高通一直談論的混合AI應用型態是個人終端的AI和雲端AI運算組合而成，未來設備只要把AI跟雲端結合，功能就會非常強大。