拓一帶一路合作 陸再釋善意

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暌違四年半的「一帶一路」國際合作高峰論壇17日將在北京登場，中國自年初起大力宣傳將盛大舉辦第三屆峰會，外界關注處於自身經濟壓力下會如何出招。由於中國日前已為衣索比亞提出債務減免，峰會期間對負債國減債或將有進一步動作。

路透14日報導，國際貨幣基金組織（IMF）非洲部副主任Annalisa Fedelino13日表示，衣索比亞已經獲得中方的債務減免，該國正在請求其他債權國給予類似條件。

衣索比亞自2021年初以來就在G20共同架構下進行債務重整，並向IMF尋求貸款。衣索比亞政府8月時曾表示，中國允許衣索比亞暫停償還截至2024年7月7日的財政年度債務。IMF指出，中國同意暫停償債提供實質幫助，IMF可望很快與衣索比亞達成貸款協議、推進債務重整。

報導指出，上述情況反映出中國是衣索比亞重要債權人的事實，主因就是中國國家主席習近平推動的「一帶一路」倡議。衣索比亞截至3月底外債總額為282億美元，而2006～2022年期間，中國銀行業者承諾向衣索比亞提供超過140億美元貸款。

近年「一帶一路」陷入「債務陷阱」爭議，許多非洲或南亞國家無力償還龐大債務。原本對債務協商興趣缺缺的中國，近年因財政壓力大增態度有所轉變，今年6月首個違約「一帶一路」債務的非洲國家尚比亞在G20共同架構下，達成債務重整原則性協議，中國與巴黎俱樂部、印度等共商重整開發中國家債務，讓外界關注衣索比亞、斯里蘭卡、迦納等國會否走尚比亞路線度過債務難關。

如今中國在經濟承壓下，仍在時隔逾四年後盛大舉辦「一帶一路」國際合作高峰論壇，慶祝該倡議十週年。外界關注中國新推出的「一帶一路2.0」版本，或許將提出更多尚比亞、衣索比亞式的債務減免，以擴大自己的「一帶一路」朋友圈。

過去兩屆論壇最終形成總計562項成果的成績單，並包括人民幣千億級別的基金或相關專項貸款，今年最終實際財政與貸款上的規模如何變化或是關注重點。數據顯示，「一帶一路」截至2022年已累計直接投資參與國家超過2,400億美元，雙向投資累計餘3,800億美元。