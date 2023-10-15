投票權受限 人行行長籲IMF改革

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日前剛在摩洛哥國際貨幣基金組織（IMF）及世界銀行年會期間，與IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）會面後的中國人民銀行行長潘功勝，繼續喊話要求IMF改革，以提升中國等新興國家投票權。

本月13日至14日，國際貨幣基金組織在摩洛哥馬拉喀什召開第48屆國際貨幣與金融委員會（IMFC）會議。但在會議舉行前夕，傳出美國對成員國展開遊說，允許IMF增加貸款資金的配額資源，並限制中國、印度及巴西等國家的投票權，以防止新興國家在IMF的份量大增。知情人士透露，隨著中國經濟影響力持續擴大，美國政壇鷹派人士並不希望中國的投票權上升。

綜合陸媒14日報導，潘功勝表示，中國始終認為IMF應實現份額增資和占比調整，以體現IMF以份額為基礎的機構性質，並更好的反映成員國在當前全球經濟中的相對地位，提高新興市場和開發中國家的話語權和代表性。

潘功勝指出，中國支持IMF推進特別提款權（SDR）轉借。中國本著負責任的態度落實G20緩債倡議（DSSI）。在解決主權債務問題時，各方應堅持「共同行動、公平負擔」原則，多邊開發銀行應作出應有貢獻，私人部門債權人應按照可比方式參與重組。

對於中國自身經濟的情況，潘功勝強調，近期中國經濟運行中的積極因素在積累，工業、服務業增速均有所提升，市場銷售加快恢復，固定資產投資規模繼續擴大，高技術產業投資保持較快增長。之後中國將更加關注經濟增長和可持續性方面的平衡，在保持合理增速的基礎上，推動可持續的發展。